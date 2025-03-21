Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın askerileştirilmesinin çok tehlikeli bir eğilim olduğunu belirterek, "Bu, durumu yatıştırmaya ve karşılıklı güven ortamını sağlamaya yardımcı olmuyor, Avrupa'daki güvenliğe katkıda bulunmuyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı. Avrupa'nın askerileşmesi hakkında, pek çok Avrupalının bu duruma karşı çıktığını ancak yönetimlerin bu yolda ilerlediklerini aktardı.

Ukrayna'nın Saldırıları ve Rusya'nın Tutumu

Peskov, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarından Kursk bölgesi'ndeki Suca şehrindeki doğal gaz pompalama istasyonuna yönelik bir saldırı düzenlediğini hatırlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu tür saldırılardan kaçınma sözüne uymadığını ifade eden Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri yürürlükte. Rus Silahlı Kuvvetleri, ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmaya uyarak Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırı düzenlemekten kaçınıyor." şeklinde konuştu.

İran'ın Nükleer Programı Üzerine Değerlendirme

Peskov, İran'ın nükleer sorununu da ele alarak, bu konunun siyasi diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. "İran'ın nükleer silaha sahip olma planı yok. İran, nükleer programını uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı gerçekleştiriyor. Diğer ülkeler gibi İran da barışçıl nükleer sektörünü geliştirme hakkına sahiptir." dedi.

Rusya-Ermenistan İlişkileri

Peskov, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler hakkında, "İlişkilerimiz kesilmedi ve kesilemez. Ermenistan, bizim için dost ülke." değerlendirmesinde bulundu.