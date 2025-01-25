Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanı olarak Göreve Başladı

Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanı Olarak Yemin Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Pete Hegseth, yemin ederek ABD Savunma Bakanı olarak görevine başladı. Dün gerçekleştirilen oylamanın ardından, Senato'da yapılan yemin töreniyle Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan sonra resmen görevine başlayan ikinci bakan oldu.

Hegseth, Ülkenin 29. Savunma Bakanı

Hegseth, ülkenin 29. savunma bakanı olarak, Senato oylamasında eşitliği bozan ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance'e teşekkür etti. Yemin töreninin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "savaşmak yerine caydırma" ilkesini benimseyeceklerini ancak gerektiğinde düşmanı yok etmek için "ezici ve kararlı bir güç" ortaya koyacaklarını belirtmiştir.

Trump'tan Tebrikler

Trump, Truth Social platformunda Hegseth'i tebrik ederek, "Pete Hegseth'i tebrik ederim. Harika bir Savunma Bakanı olacak!" yazdı. Hegseth'in Savunma Bakanlığı'na adaylığının Senato'da yapılan oylamada 50-50'lik bir beraberlik ile sonuçlandığı ve JD Vance'ın oyunun Hegseth'in lehine dengeyi bozduğu belirtildi.

Tartışmalı Geçmiş

Hegseth’in adaylığı, özellikle geçmişiyle ilgili iddialar nedeniyle tartışmalara yol açtı. Eski asker ve Fox TV sunucusu olan Hegseth, Başkan Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterildikten sonra bu pozisyona yeterliliği konusunda ciddi tartışmalara hedef oldu.

Hegseth’in işe alkollü gitme iddiaları yanında, 2017 yılında Kaliforniya'daki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren bir kadının raporu da dikkat çekti. Hegseth, cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" olarak yaşandığını savundu ve Senato'daki onay oturumunda bir soruya verdiği yazılı cevapta, kendisini "cinsel saldırıyla suçlayan kadına 50 bin dolar ödediğini" itiraf etti.

Hegseth'in ayrıca 2015 yılında bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddiası da gündem yaratmıştı.