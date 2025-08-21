DOLAR
Petr Pavel: Çekya Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna'ya barış gücü görevlendirilmesi halinde Çekya'nın operasyona katılabileceğini ve bunun uygun olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:06
Radio Prague International ve CTK kaynaklı açıklama

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Radio Prague International haberine göre, Çek Haber Ajansı (CTK) ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi durumunda Çekya'nın bu operasyona katılabileceğini ve katılmasının uygun olacağını belirtti.

Pavel'in şartlandırmaları ve Prag'ın rolü

Pavel, Çekya'nın olası katılımının anlaşmanın şartlarına bağlı olduğunu vurguladı. Prag'ın barış için aktif bir rol oynadığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı günden bu yana Ukrayna'yı desteklediğini ifade etti.

Toprak tavizleri ve savaşın sürdürülebilirliği

Pavel, Ukrayna'nın topraklarından taviz vermesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini söylerken, bir anlaşmaya varılması için böyle bir adımın yararlı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Bu tür tavizlerin savaş alanındaki gerçekliği yansıttığını, savaşın yıllarca sürmesini ve dolayısıyla kayıp ile yıkımın artmasını önlemek adına geçici bir toprak kaybının "daha az kötü bir seçenek" olabileceğini kaydetti.

İsrail'e destek konusundaki zorluk

Öte yandan Pavel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sert tutumunun Prag'ın İsrail'i desteklemeye devam etmesini zorlaştırdığını söyledi.

