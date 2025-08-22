DOLAR
41 -0,19%
EURO
47,61 0,09%
ALTIN
4.398,19 -0,14%
BITCOIN
4.651.649,57 -0,6%

Petro: Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'yi 'terör örgütü' ilan edecek

Petro, Cali'deki bombalı saldırı sonrası Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'yi terör örgütü ilan edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 04:33
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 04:33
Petro: Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'yi 'terör örgütü' ilan edecek

Petro: Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'yi 'terör örgütü' ilan edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Cali'deki saldırı sonrası kararını duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırının ardından bazı suç örgütlerini "terör örgütü" ilan edeceğini açıkladı.

Valledupar şehrinde konuşan Petro, Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıya değindi ve soruşturmalarının sonuçlarına göre hareket edeceğini belirtti.

"Bir karar aldım. Araştırmalarımız, sözde Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'nin uyuşturucu ticareti konseyinin parçası olduğunu gösteriyor. Bunlar, Bogotá da dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde kovuşturulabilecek terör örgütleri olarak kabul edilmelidir."

Petro, terör eylemlerinin amacının sivil halkta korku yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Cali'deki yaşananlar, sivil halkta korku yayan bir saldırıdır. Hükümetim döneminde bu ikinci kez gerçekleşiyor. Bu bir terörizmdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, Antioquia yönetim bölgesinde ve Cali'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ne olmuştu?

Kolombiya'da insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterde 12 polis ölmüş, 5 polis yaralanmıştı.

Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, her iki saldırıdan da eski FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC)'yi sorumlu tutmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Güvenlik Görevlisi Kavgayı Ayırırken Bıçaklandı
2
Arap Birliği, Lübnan'da "Silahların Devlet Tekeli" Kararını Destekliyor
3
Almanya'da 2024: 18 bin 85 Çocuk ve Genç Cinsel İstismarı
4
Muş'tan Tüm Ülkeye: Coğrafi İşaretli Eski Kaşar Peyniri
5
Los Angeles'ta Rüzgar Endişesi: Yangınlar Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor
6
Petro: Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'yi 'terör örgütü' ilan edecek

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım