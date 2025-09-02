DOLAR
Petro'dan ABD'ye Venezuela Uyarısı: Bölge 'Suriye'ye Döner'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımlarının bölgeyi Irak ve Suriye benzeri bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 06:33
Petro'dan ABD'ye Venezuela Uyarısı

Kolombiya lideri olası müdahaleyi 'Suriye ve Irak benzeri kaos' olarak nitelendirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine ilişkin uyarıda bulundu.

Petro, Washington yönetiminin olası askeri müdahalesinin bölgeyi Irak ve Suriye benzeri bir kaosa sürükleyebileceğini belirterek X sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi paylaştı: "Eğer Venezuela'ya karşı şiddetli bir saldırı olursa, bugün Suriye ve Irak'ta gördükleriniz tüm Büyük Kolombiya bölgesinin gerçeği haline gelir."

Cumhurbaşkanı, açıklamasında kitle katillerinin topraklara el koyacağını ve devletlerin toplumsal barışın araçları olarak zayıflayacağını vurguladı. Petro, "Bolivar’ın büyük vatanında ulusal egemenlikten başka bir şey olamaz" ifadelerini kullandı ve Panama, Ekvador, Kolombiya veya Venezuela'da yabancılara boyun eğme durumu olmaması gerektiğini savundu.

Uyuşturucuyla mücadelenin insanlık sorunu olduğunu belirten Petro, çözümün eşitlik ve diyalog temelinde olması gerektiğini söyledi. Petro, 20 Ağustos'ta da ABD'nin olası işgalinin bölgeyi "Suriye'ye dönüştürebileceği" konusunda uyarmıştı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele adı altında ordunun daha etkin kullanılmasını istemişti. Yönetim, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi karşılığında verilen ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini açıkladı.

Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye göre "Cartel de los Soles"in liderliğini yürüttüğü iddia edilirken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak ilan etmişti.

Trump talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun gönderildiği bildirilmişti. Maduro ise 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

