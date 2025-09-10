Petro'dan Kınama: İsrail'in Katar'daki Hamas Heyetine Saldırısı

Petro'dan Kınama: İsrail'in Katar'daki Hamas Heyetine Saldırı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Doha saldırısına tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'a hava saldırısını korkakça olarak nitelendirdi.

Petro, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı: "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından Katar bombalandı. Bu, özellikle Filistin barışının konuşulduğu yere yönelik korkakça bir eylemdir. Bolivar'ın ülkesi, güzellikler ülkesi Kolombiya adına, özgür, birleşmiş ve barış içinde bir insanlık için size kardeşçe dayanışmamı iletiyorum."

Petro ayrıca, İsrail'in saldırısı karşısında Arap halkından ve hükümetlerinden birlik içinde hareket etmelerini istedi.

İsrail ordusu, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu; saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.