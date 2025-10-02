Petro: İsrail'in Kolombiya'daki Tüm Diplomatları Sınır Dışı Edilecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in ülkedeki tüm diplomatlarının sınır dışı edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 04:55
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 04:55
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Gelişmenin Önemi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun duyurduğu bu karar, Kolombiya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde kayda değer bir adım olarak değerlendiriliyor. Açıklama, bölgesel ve uluslararası diplomasi çevrelerinde yakından takip edilecek.

Durum ve İzlenecek Adımlar

Açıklamada yer alan kararın uygulanması, usul ve zamanlamasına ilişkin detaylar resmi kaynaklar tarafından paylaşıldıkça netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

