Petro: Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Açlıktan Ölen Bir Barış Planı'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Trump'ın 20 maddelik teklifini sert sözlerle değerlendirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi için ortaya koyduğu ateşkes planına tepki gösterdi. Petro, eleştirisini ABD merkezli X platformundaki paylaşımıyla kamuoyuna duyurdu.

Petro paylaşımında, Trump'ın barış önerisini ilk etapta umut verici bulduğunu ancak içeriğin beklentileri karşılamadığını vurguladı.

Petro'nun paylaşımından dikkat çeken ifadeler şunlar oldu:

“Trump'ın barış önerisi için bir an sevindim. Gazze halkının yemek yiyebilmesini başlangıç olarak koyduğunu düşündüm ama öyle değil. Bu, halkın açlıktan ölmüş olduğu bir barış planı. İsrail, uluslararası sularda hayatı savunan genç İsveçli Gretha'yı ve arkadaşlarını tutukluyor. Oysa onların tek amacı, açlıktan ölmesi istenen halka yiyecek ulaştırmaktı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, burada küresel ölçekteki iki yüzlülüğünü gösteriyor. Neden çünkü o bir dünya suçlusu ve yakalanmalı. Bu barış planı sahte çıktı çünkü açlıktan ölen bir halk üzerinden başlıyor.”

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan “Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı” adlı önerisini kamuoyuna açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde “savaşın” derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını ifade etmişti.

Netanyahu da planın “savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini” belirterek desteğini açıklamıştı.

Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.