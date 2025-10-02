Petro: Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Açlıktan Ölen Bir Barış Planı'

Gustavo Petro, Trump'ın 20 maddelik Gazze ateşkes planını 'açlıktan ölen bir halk üzerinden başlayan sahte barış' olarak eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 07:10
Petro: Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Açlıktan Ölen Bir Barış Planı'

Petro: Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Açlıktan Ölen Bir Barış Planı'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Trump'ın 20 maddelik teklifini sert sözlerle değerlendirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi için ortaya koyduğu ateşkes planına tepki gösterdi. Petro, eleştirisini ABD merkezli X platformundaki paylaşımıyla kamuoyuna duyurdu.

Petro paylaşımında, Trump'ın barış önerisini ilk etapta umut verici bulduğunu ancak içeriğin beklentileri karşılamadığını vurguladı.

Petro'nun paylaşımından dikkat çeken ifadeler şunlar oldu:

“Trump'ın barış önerisi için bir an sevindim. Gazze halkının yemek yiyebilmesini başlangıç olarak koyduğunu düşündüm ama öyle değil. Bu, halkın açlıktan ölmüş olduğu bir barış planı. İsrail, uluslararası sularda hayatı savunan genç İsveçli Gretha'yı ve arkadaşlarını tutukluyor. Oysa onların tek amacı, açlıktan ölmesi istenen halka yiyecek ulaştırmaktı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, burada küresel ölçekteki iki yüzlülüğünü gösteriyor. Neden çünkü o bir dünya suçlusu ve yakalanmalı. Bu barış planı sahte çıktı çünkü açlıktan ölen bir halk üzerinden başlıyor.”

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan “Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı” adlı önerisini kamuoyuna açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde “savaşın” derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını ifade etmişti.

Netanyahu da planın “savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini” belirterek desteğini açıklamıştı.

Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Sürüyor: 13 Gemi Durduruldu
2
Kassam Tugayları'ndan İslam Dünyasına Gazze İçin Dua Çağrısı
3
Kartalkaya Otel Yangını Davası Yarın Devam Edecek
4
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti
5
Gaziantep: Tahtaköprü Barajı'nda Su Seviyesi %30'a Geriledi
6
Samsun Çarşamba'da Suç Uydurma İtirafı: 500 Bin TL'lik Hırsızlık Senaryosu

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin