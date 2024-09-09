Peugeot Türkiye'nin Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Pazar Öngörülerini Açıkladı

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, otomotiv sektörünün 2023 yılı sonu ve 2024 yılına ilişkin tahminlerini Antalya'da düzenlenen yeni Peugeot 3008 tanıtım etkinliğinde aktardı. Reyhanoğlu, 2023 yılı pazar tahminlerinin 1 milyon 100 bin civarında olduğunu vurguladı.

Pazar Tahminleri ve Stratejik Hedefler

Reyhanoğlu, Eylül ayındaki pazar beklentisinin 90-95 bin adet arasında olacağını ifade etti ve şu şekilde konuştu:

"Ağustos ayında kaydedilen 90 bin adet satışın ardından, Eylül ayında da bu seviyelerin altına düşeceğini düşünmüyoruz."

2024 yılı için belirledikleri hedefleri de paylaşan Reyhanoğlu, pazar payını %6 ile %6.5 arasında tutmayı ve 70 bin üzeri satış gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Elektrifikasyon ve Yenilenme Hedefleri

Reyhanoğlu, Peugeot'nun elektrikli araç pazarındaki büyüme hedeflerine de değindi:

"2023 itibarıyla, yeni elektrikli modellerimizle kullanıcılarımızın karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç pazarında %9 oranında satış gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

Linda Jackson'ın Türkiye Ziyareti

Peugeot CEO'su Linda Jackson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında da bilgi veren Reyhanoğlu, Jackson'ın pazar gelişmelerini yakından takip ettiğini belirtti.

Rekabet ve Yatırım İlişkisi

Reyhanoğlu, Çin markalarının Türkiye pazarındaki etkisiyle ilgili olarak rekabeti olumlu karşıladıklarını ve pazara yatırım yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Eylülde fiyat artışlarının da gerçekleşeceğini ekleyen Reyhanoğlu, araç fiyatlarına %4.5 oranında zam yapıldığını da duyurdu.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni Peugeot 3008’in tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği Antalya’da otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.