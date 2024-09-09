Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Peugeot Türkiye'nin Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Pazar Öngörülerini Açıkladı

Gülin Reyhanoğlu, Türkiye otomotiv pazarına dair öngörü ve hedeflerini Antalya'da düzenlenen yeni 3008 tanıtımında paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:58
Peugeot Türkiye'nin Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Pazar Öngörülerini Açıkladı

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, otomotiv sektörünün 2023 yılı sonu ve 2024 yılına ilişkin tahminlerini Antalya'da düzenlenen yeni Peugeot 3008 tanıtım etkinliğinde aktardı. Reyhanoğlu, 2023 yılı pazar tahminlerinin 1 milyon 100 bin civarında olduğunu vurguladı.

Pazar Tahminleri ve Stratejik Hedefler

Reyhanoğlu, Eylül ayındaki pazar beklentisinin 90-95 bin adet arasında olacağını ifade etti ve şu şekilde konuştu:

"Ağustos ayında kaydedilen 90 bin adet satışın ardından, Eylül ayında da bu seviyelerin altına düşeceğini düşünmüyoruz."

2024 yılı için belirledikleri hedefleri de paylaşan Reyhanoğlu, pazar payını %6 ile %6.5 arasında tutmayı ve 70 bin üzeri satış gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Elektrifikasyon ve Yenilenme Hedefleri

Reyhanoğlu, Peugeot'nun elektrikli araç pazarındaki büyüme hedeflerine de değindi:

"2023 itibarıyla, yeni elektrikli modellerimizle kullanıcılarımızın karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç pazarında %9 oranında satış gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

Linda Jackson'ın Türkiye Ziyareti

Peugeot CEO'su Linda Jackson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında da bilgi veren Reyhanoğlu, Jackson'ın pazar gelişmelerini yakından takip ettiğini belirtti.

Rekabet ve Yatırım İlişkisi

Reyhanoğlu, Çin markalarının Türkiye pazarındaki etkisiyle ilgili olarak rekabeti olumlu karşıladıklarını ve pazara yatırım yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Eylülde fiyat artışlarının da gerçekleşeceğini ekleyen Reyhanoğlu, araç fiyatlarına %4.5 oranında zam yapıldığını da duyurdu.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni Peugeot 3008’in tanıtım toplantısının...

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni Peugeot 3008’in tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği Antalya’da otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor