Philadelphia'da Hava Ambulansı Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hava Ambulansı Alışveriş Merkezi Yakınına Düştü

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde bir hava ambulansı, 6 kişinin bulunduğu bir uçak, bir alışveriş merkezi yakınında düştü. Olay, NBC News tarafından duyuruldu.

6 Kişilik Ekip ve Hastalar Uçaktaydı

Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait olan uçakta, 4 kişilik mürettebat, ABD'ye tedavi için gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ile annesi yer alıyordu. Şirket yetkilileri, "Endişemiz hastanın ailesi, personelimiz ve uçağın düştüğü bölgede yaralanmış olabilecek diğer mağdurlar içindir," şeklinde bir açıklama yaptı.

Yangın ve Duman Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaşıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazanın yaşandığı bölgede yangın ve dumanların yükseldiği görüldü. Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, uçağın havada yalnızca bir dakika kaldıktan sonra düştüğünün altını çizdi ve "Uçağın düştüğü yerde birçok kişi yaralandı," ifadesini kullandı.

Yaralılar ve Meksika Vatandaşları

Açıklamalara göre, yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı ve kazadan kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi. Ayrıca, Meksika Dışişleri Bakanlığı, uçakta bulunan 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğunu duyurarak, Meksika konsolosluğunun yakınlara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Başkan Trump'tan Üzücü Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda kazanın "çok üzücü" olduğunu ifade ederek, olaya müdahale edildiğini açıkladı.

Bölgedeki Ekstra Kaybı Açıkladı

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker; düzenlediği basın toplantısında, hava ambulansı uçağının düştüğü alanda aracında bulunan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirerek, kazada en az 19 kişinin yaralandığını ve bu sayının değişebileceğini belirtti.