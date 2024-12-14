Pınar Aydınlar Gözaltına Alındı

"Suçu ve suçluyu övme" suçundan başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından düzenlenen Tunceli Kültür Buluşmaları programında yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti.

Seyit Rıza'nın Posteri ve İfadeler

Aydınlar, konser sırasında Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla hakkında işlem yapılmıştı. Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Aydınlar’ın emniyet işlemleri tamamlandı.

Serbest Bırakılma Süreci

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Pınar Aydınlar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.