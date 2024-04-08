Seçimlerin yeniden yapılacağı Kayseri Pınarbaşı Belediyesi’ne kayyum atandı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, CHP’nin sandıkta birinci çıktığı Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi. Pınarbaşı Belediyesi için 2 Haziran’da seçimler yeniden yapılacak. O tarihe kadar görevi yürütmesi için Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, belediyeye kayyum olarak atandı.

Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı, resmileşmeyen sonuçlara göre 5 bin 82 oy almıştı. Sandıktan ikinci olarak çıkan adayın ise oy sayısı 4 bin 758’de kalmıştı. MHP’liler mühürsüz oy torbaları kullanıldığı iddiası ile seçimlerin iptal edilmesini talep etmişti ve İl Seçim Kurulu, seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti.

