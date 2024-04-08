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Seçimlerin yeniden yapılacağı Kayseri Pınarbaşı Belediyesi’ne kayyum atandı

Yerel seçimlerin sonucunda CHP’nin sandıkta birinci çıktığı ancak seçimin iptal edildiği Kayseri’deki Pınarbaşı Belediyesi’ne 2 Haziran’a kadar görevde kalacak kayyum atandı.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 16:18
Seçimlerin yeniden yapılacağı Kayseri Pınarbaşı Belediyesi’ne kayyum atandı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, CHP’nin sandıkta birinci çıktığı Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi. Pınarbaşı Belediyesi için 2 Haziran’da seçimler yeniden yapılacak. O tarihe kadar görevi yürütmesi için Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, belediyeye kayyum olarak atandı.

Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı, resmileşmeyen sonuçlara göre 5 bin 82 oy almıştı. Sandıktan ikinci olarak çıkan adayın ise oy sayısı 4 bin 758’de kalmıştı. MHP’liler mühürsüz oy torbaları kullanıldığı iddiası ile seçimlerin iptal edilmesini talep etmişti ve İl Seçim Kurulu, seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. 

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