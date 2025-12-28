DOLAR
Bayraktar KIZILELMA'dan Dünya İlk'i: Akıllı Filo Otonomisiyle Kol Uçuşu

Bayraktar KIZILELMA prototipleri, PT3 ve PT5 ile akıllı filo otonomisi sayesinde dünya havacılık tarihinde ilk kez otonom yakın kol uçuşunu başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:37
Bayraktar KIZILELMA'dan Dünya İlk'i: Akıllı Filo Otonomisiyle Kol Uçuşu

Bayraktar KIZILELMA'dan Dünya Havacılık Tarihinde Bir İlk

Dünya havacılık tarihinde birçok ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı. Testte, KIZILELMA’nın PT3 ve PT5 numaralı prototipleri, geliştirilen akıllı filo algoritmaları eşliğinde otonom muharebe pilotuyla kol uçuşu icra etti.

Test Uçuşu ve Formasyon

Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmada iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev yaptı. PT3 ve PT5 arka arkaya havalanarak, Baykar tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde eşgüdümlü hareket etti ve otonom muharebe pilotuyla formasyon (kol) uçuşu gerçekleştirdi. Böylece, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

Hava Devriyesi (CAP) Görevi

Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de uygulandı. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımlarıyla belirlenen rotada devriye uçuşu yaptı ve böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde icra edilebilirliği doğrulandı. Bu kabiliyet, birden fazla insansız platformun lider bir komuta altında konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev yürütmesini mümkün kılıyor.

Geleceğin Hava Muharebesi

Test süresince insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekât süreçleri yakından takip edildi. Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısıyla gelecekte çoklu platformlarla koordineli harekât yeteneklerini daha da geliştirmeye devam edecek.

Havacılık Tarihinde Bir Diğer İlk: Hava-Hava Atışı

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım 20225’te gerçekleştirilen testte de tarihe geçmişti. Sinop açıklarında yapılan bu testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA Radar tarafından işaretlenen hedef uçak, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuruldu ve KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı oldu.

İhracat Başarısı ve Baykar

Baykar, projelerini öz kaynaklarıyla yürütmeye devam ediyor. 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinden itibaren şirket, gelirlerinin %83ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolar ve 2024’te de gelirlerinin %901.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Baykar, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları ödülünü aldı ve 2021–2024 döneminde Savunma Sanayi Başkanlığı ile TİM verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Şirket, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

