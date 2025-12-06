Pınarhisar'da Market Denetimleri: Zabıta Fiyat ve Hijyen Kontrollerini Sıkılaştırdı

Pınarhisar'da zabıta ekipleri marketlerde fiyat etiketi, hijyen, son kullanma tarihleri ve gramaj denetimleri yaptı; eksikler bildirildi, denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:16
Pınarhisar'da Market Denetimleri: Zabıta Fiyat ve Hijyen Kontrollerini Sıkılaştırdı

Pınarhisar'da Zabıta Market Denetimlerini Yoğunlaştırdı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, tüketici güvenliği ve hijyen standartlarının sağlanmasına odaklandı.

Denetimin Kapsamı

Ekipler, marketlerde fiyat etiketi uygunluğu, raf ve ürün hijyeni, son kullanma tarihleri, gramaj doğruluğu ve genel düzen başlıklarında ayrıntılı kontroller yaptı. Her bir başlık titizlikle incelendi ve uygunsuzluk tespit edilen noktalara yönelik işlem yapıldı.

Sonuçlar ve Takip

Zabıta ekipleri, tespit edilen eksiklikleri ilgili işletmelere bildirerek gerekli uyarıları iletti. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin titizlikle değerlendirileceği ve bu doğrultuda denetim planlamalarının sürdürüleceği belirtildi.

Pınarhisar Belediyesi yetkilileri, kamu sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla düzenli denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

