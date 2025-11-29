Pınarhisar’da Muhtarlarla Toplantı: Köy ve Mahalle Eksikleri Masaya Yatırıldı

Pınarhisar’da muhtarların talepleri masaya yatırıldı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının beklenti ve eksiklikleri detaylı biçimde ele alındı. Toplantı, yerel yöneticiler ile kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlık etti. Ayrıca Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, il ve ilçe kurum müdürleri ile protokol üyeleri hazır bulundu.

Gündemdeki öncelikli konular

Toplantıda köy muhtarları tek tek dinlendi ve köylerin altyapı, yol, içme suyu, tarımsal ihtiyaçlar ile güvenlik başta olmak üzere birçok talebi değerlendirildi. Vali Turan, gündeme gelen sorunların çözümü için ilgili il müdürlüklerine gerekli talimatları verdi.

Diğer değerlendirmeler

Toplantıda ayrıca göçmen kaçakçılığıyla mücadele, kış aylarında alınacak tedbirler, sosyal yardım ve destek çalışmaları ile şehit ailelerine yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı ve uygulanacak adımlar tartışıldı.

