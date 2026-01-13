Pınarhisar'da Tır Parkı İncelemesi: Kaymakam Enver Özderin Yerinde Denetledi

Pınarhisar'da Tır Parkı İncelemesi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile birlikte yapımı devam eden tır parkını yerinde inceledi.

Yerinde Denetim ve Bilgi Alınması

İncelemeler sırasında Kaymakam Özderin'e, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile birlikte 11 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Özbinek eşlik etti. Yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Özderin, projenin ilerleyişini yakından takip etti.

Projenin Beklenen Etkileri

Özderin, tır parkının tamamlanmasıyla birlikte ilçede ağır tonajlı araç trafiğinin daha düzenli hale geleceğini vurguladı. Ayrıca projenin hem lojistik faaliyetlere katkı sağlayacağını hem de şehir içi trafik yükünü azaltacağını belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

