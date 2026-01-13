Pınarhisar'da Tır Parkı İncelemesi: Kaymakam Enver Özderin Yerinde Denetledi

Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ve Adem Özbinek ile Pınarhisar'daki yapımı süren tır parkını inceledi; proje trafik düzeni ve lojistiğe katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:34
Pınarhisar'da Tır Parkı İncelemesi: Kaymakam Enver Özderin Yerinde Denetledi

Pınarhisar'da Tır Parkı İncelemesi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile birlikte yapımı devam eden tır parkını yerinde inceledi.

Yerinde Denetim ve Bilgi Alınması

İncelemeler sırasında Kaymakam Özderin'e, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ile birlikte 11 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Özbinek eşlik etti. Yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Özderin, projenin ilerleyişini yakından takip etti.

Projenin Beklenen Etkileri

Özderin, tır parkının tamamlanmasıyla birlikte ilçede ağır tonajlı araç trafiğinin daha düzenli hale geleceğini vurguladı. Ayrıca projenin hem lojistik faaliyetlere katkı sağlayacağını hem de şehir içi trafik yükünü azaltacağını belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

PINARHİSAR KAYMAKAMI ENVER ÖZDERİN, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI BİLAL ÇALIK İLE İLE BİRLİKTE YAPIMI...

PINARHİSAR KAYMAKAMI ENVER ÖZDERİN, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI BİLAL ÇALIK İLE İLE BİRLİKTE YAPIMI DEVAM EDEN TIR PARKINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’de Gıda Güvenilirliği ve Yem Denetimleri Aralıksız Sürecek
2
Pınarhisar'da Tır Parkı İncelemesi: Kaymakam Enver Özderin Yerinde Denetledi
3
Didim Belediyesi'nden Kadın Sağlığı Semineri — 15 Ocak 2026
4
Bahçeli TFMD Heyetinin Fotoğrafını Çekti: Basın Fotoğrafçılığı TBMM'ye Taşınacak
5
Başkan Arıcı Talimatıyla Kızılkaya'daki Yangınzedeye Ev Yapımı Başladı
6
Ankara'da 'Gazeteciliğin Geleceği' Paneli: Anadolu Basını Ankara Buluşması
7
Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları