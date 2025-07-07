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Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in Ailesine Şehadet Haberi Verildi

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit oldu, ailesine acı haber ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 11:50
Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in Ailesine Şehadet Haberi Verildi

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin (23), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düştü. Şehit haberinin, Fatih Yedikule'deki ailesine ulaştığı bildirildi.

Askeri yetkililer, Ahmet Gültekin'in baba ocağına giderek acı haberi ailesine iletti. Fatih'teki Yedikule İlyas Bey Caddesi’nde bulunan evine Türk bayrağı asıldı. Gültekin'in, 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Gültekin'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınacak törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecektir.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı.

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