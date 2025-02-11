PKK/KCK Operasyonu: Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri Gözaltında

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu Başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın belediyelere sızdığı iddiaları üzerine geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerine başlamak üzere gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan İsimler ve Süreç

Operasyon, İstanbul'daki büyükşehir belediyelerine bağlı çeşitli birimlerde örgüt mensuplarının yerleştirildiği yönündeki iddialar doğrultusunda gerçekleştirildi. Gözaltında bulunan isimler arasında, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı I.P. bulunuyor.

Örgüt İle Bağlantıları Araştırılıyor

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan işlemler, gözaltındaki şüphelilerin daha önce DEM Parti'de görev aldığı bilgisi üzerine yoğunlaşıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanması içerisinde çeşitli sözde sıfatlarla (Emek Meclisi Üyesi, İlçe Meclisi Üyesi, Kadın Meclisi Üyesi, Genel Meclis Üyesi, Kültür Sanat Komisyonu Üyesi, Delege Üyesi vb.) belediyelere yerleştirildiğini tespit etti ve eş zamanlı operasyonlar için gözaltı kararı çıkardı.

Bu operasyon, İstanbul'un 12 ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla desteklendi ve olayın boyutları üzerine detaylı incelemeler sürüyor.