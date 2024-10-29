PKK'lı Teröristler Siirt Kırsalında Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele konusunda kaydedilen ilerlemeleri duyurdu. Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan iki PKK'lı terörist olan İlhan Tekinalp ve Recep Kipçak'ın Siirt'in kırsal bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya, bu operasyonun terörle mücadeledeki kararlılığı gösterdiğini vurguladı ve güvenlik güçlerinin bu tür başarılı operasyonları sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.