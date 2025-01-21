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PKK/YPG'nin Münbiç'teki Roket Saldırısında İki Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'de PKK/YPG’nin Münbiç'e düzenlediği roket saldırısında iki sivil yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:21
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Roket Saldırısında İki Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep kentinin Münbiç ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştirdiği roket saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda, roket saldırısı Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresinde konuşlanan PKK/YPG teröristleri tarafından gerçekleştirildi.

Saldırı, Münbiç'in Arş köyünde sivillerin bulunduğu bir evi hedef aldı. Bu olay, terör örgütünün Suriye'deki sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini gözler önüne seriyor.

PKK/YPG, Suriye'de Tişrin Barajı'nın çevresine düzenlediği saldırılarda on binlerce sivilin yaşadığı yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor. 20 Aralık 2024 tarihinden beri Münbiç ilçesinde yoğunlaşan saldırılar, Tişrin Barajı'nın batı yakasındaki 10 köyde yaşayan yaklaşık 50 bin sivili olumsuz etkiliyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, ilçenin güneydoğusunda Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.

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