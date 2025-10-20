Plastik Cerrahlar Antalya'da Buluştu: 'Özkan Tekniği' Öne Çıktı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 47. Kurultayı Antalya'da yapıldı; Prof. Dr. Özlenen Özkan kadavradan rahim nakli ve 'Özkan tekniği'ni anlattı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 17:12
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahlar Antalya'da Buluştu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 47'nci Ulusal Kurultayı, Antalya'da düzenlendi. Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen program, estetik ve rekonstrüktif cerrahideki yeni teknikleri, multidisipliner yaklaşımları ve yenilikçi tedavi yöntemlerini gündemine aldı.

Özlenen Özkan'dan Nakil Başarıları ve 'Özkan Tekniği'

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kurultaydaki sunumunda alanlarında öncü olan önemli nakil operasyonları ve başarılı çalışmaları paylaştı. Özkan, dünyada ilk rahim naklinin 2000 yılında Suudi Arabistan'da yapıldığını ancak rahmin kısa süre sonra geri alınmak zorunda kaldığını hatırlattı ve şunları kaydetti: "2011 yılında bizim ekibimiz dünyada kadavradan ilk rahim naklini başarıyla gerçekleştirdi. Bu alanda en yoğun çalışan ekip İsveç'ti. Bizim başarımızdan sonra şaşırdılar, bir hafta içinde yanımıza gelip bilgi aldılar. Ardından kendi denemelerini yaptılar ve büyük başarı sağladılar. Bugün Çin, ABD, Brezilya ve Almanya gibi ülkeler de bu serüvene katıldı. Şu ana kadar 20'nin üzerinde ülke rahim naklini gerçekleştirdi. Tüm bu nakillerde, tüm dünyada Özkan tekniği kullanılıyor. Bunu gururla söylüyorum."

Özkan, nakil sonrası dünyanın ilk rahim nakli hastası Derya Sert'in "Ömer Özkan Sert" adlı çocuğuna kavuştuğunu da anımsattı.

Türkiye'de Liderlik: Yüz, Kol ve Diğer Yenilikçi Müdahaleler

Akdeniz Üniversitesinin yalnızca rahim nakliyle sınırlı kalmayıp yüz ve kol nakilleri gibi pek çok alanda da öncülük ettiğini vurgulayan Özkan, bu çalışmaların Türkiye'deki hastalara yeni umutlar sunduğunu belirtti.

Meslek İçi Takdir ve Gençlere İlham

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Vargel de kurultayda söz alarak Özkan'a teşekkür etti ve "Özkanlar olarak bu ülkenin güzide plastik cerrahlarısınız. Ülkemize çok değer kattınız ve plastik cerrahiyi evrensel standartların üstüne çıkardınız." ifadelerini kullandı.

Kurultay boyunca Asistan Bildiri Yarışması ve Uzman Araştırma Yarışması düzenlendi. Program, bilimsel paylaşımlar, öncü başarı hikayeleri ve gelecek nesil cerrahlara ilham veren oturumlarla sona erdi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 47'nci Ulusal Kurultayı, plastik cerrahinin önde gelen uzmanlarını Antalya'da bir araya getirdi.

