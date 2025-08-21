DOLAR
Platinium Rhino Kurucusu John Hume, 14 Milyon Dolarlık Gergedan Boynuzu Kaçakçılığıyla Suçlanıyor

Platinium Rhino'nun kurucusu John Hume, 2017-2024 arası 14 milyon dolarlık gergedan boynuzu kaçakçılığıyla ve 55 suçlamayla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 01:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 01:54
Platinium Rhino Kurucusu John Hume, 14 Milyon Dolarlık Gergedan Boynuzu Kaçakçılığıyla Suçlanıyor

Platinium Rhino kurucusu John Hume, 14 milyon dolarlık kaçakçılık iddiasıyla hakim karşısında

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, geçmişte dünyanın en büyük gergedan çiftliği olarak bilinen Platinium Rhino’nun kurucusu John Hume hakkında, yaklaşık 14 milyon dolar değerinde gergedan boynuzu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dava açıldı.

Dava ve suçlamaların detayları

Ulusal Savcılık Makamı (NPA) açıklamasına göre, 83 yaşındaki John Hume ile birlikte yedi başka sanık, Pretorya Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Sanıklar, 2017-2024 yılları arasında yaklaşık 964 gergedan boynuzunu, yerel ticaret izinlerini kötüye kullanarak Güneydoğu Asya ülkelerine kaçırmak; dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere toplam 55 ayrı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, ilgili kişilerin polise kendi istekleriyle teslim oldukları belirtildi ve mahkeme tarafından sanıkların kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Platinium Rhino ve Hume’un geçmişi

"Gergedan kralı" lakabıyla tanınan Hume, 2009 yılında Botswana sınırına yakın bir noktada 7 bin 800 hektarlık alanda Platinium Rhino çiftliğini kurmuştu. Bir dönem dünyanın en büyük gergedan yetiştirme çiftliği olarak anılan tesis, Hume’un gergedan boynuzu ticaretinin yasallaştırılması yönündeki kampanyalarıyla da biliniyordu.

Çiftlik ekonomik zorluklar yaşadıktan sonra, Johannesburg merkezli African Parks 2023’te tesisi satın aldı ve burada bulunan 2 bin beyaz gergedanın 10 yıl içinde doğaya dönmesini hedefleyen bir proje başlattı. African Parks verilerine göre, 2025 itibarıyla bu çiftlikten 300'den fazla gergedan doğaya salındı.

Güney Afrika’da gergedan koruması

Nesli tükenme tehdidi altındaki gergedanların en iyi korunduğu ülkeler arasında yer alan Güney Afrika, kıtadaki gergedan nüfusunun yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapıyor. Ülkede 15 binden fazla gergedan vahşi doğada koruma altında yaşarken, bunların 2 binden fazlası siyah gergedan olarak kayıtlı bulunuyor.

Güney Afrika, kaçak avcılıkla mücadelede sert cezalar uygulayan ülkelerden biri olsa da son yıllarda öldürülen gergedan sayısında artış gözlemleniyor. Afrika gergedanları, bazı Asya ülkelerinde statü simgesi olarak görülen boynuzları nedeniyle yasa dışı ticaretin hedefi olmaya devam ediyor.

Dava süreci devam ederken, Hume ve diğer sanıkların suçlamalara ilişkin savunmaları mahkeme gündeminde yer almaya devam edecek.

