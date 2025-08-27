DOLAR
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri

Pluxee katkısıyla Zorlu PSM'de düzenlenen Pluxee Sinema Günleri, Eylül boyunca Vestel Amfi'de ücretsiz açık hava film gösterimleri sunuyor; rezervasyon zorunlu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:03
Vestel Amfi'de haftalık film gösterimleri

Yan haklar alanında faaliyet gösteren Pluxee'nin katkılarıyla Zorlu PSM'de düzenlenen Pluxee Sinema Günleri, eylülde açık havada film gösterimlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Amfi'de gerçekleştirilecek etkinlikte, sinemanın klasikleşmiş yapımları ile son dönemin öne çıkan filmleri ücretsiz izlenebilecek.

Her pazartesi akşamı farklı dönemlerden seçilmiş dört film gösterilecek.

Etkinlik kapsamında 1 Eylül'de "The Memoir of a Snail" izleyiciyle buluşurken, 8 Eylül'de "The Usual Suspects", 15 Eylül'de "Breaking the Waves" ve 29 Eylül'de "Boiling Point" filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Yaz akşamlarını kültürel bir etkinlikle değerlendirmek isteyenlere alternatif oluşturmayı hedefleyen etkinlikte, her film için rezervasyon yapılması gerekiyor.

Açık havada gerçekleştirilen etkinliğin programı ve rezervasyon bilgileri, Zorlu PSM'nin çevrim içi platformunda "Pluxee Sinema Günleri" başlığı altında yer alıyor.

