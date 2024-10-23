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Podemos Partisi Bütçe Onayı İçin Üç Şart Belirledi

İspanya'da Podemos Partisi, bütçeye destek için İsrail ile ilişkileri kesme ve ev kiralarını düşürme şartı koydu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:31
Podemos Partisi Bütçe Onayı İçin Üç Şart Belirledi

İspanya'da Podemos'un Yeni Şartları

İspanya'da muhalefet partisinin bütçeye destek vermek için getirdiği yeni şartlar dikkat çekti. Podemos partisinin, 2025 yılı bütçesine onay vermek için belirlediği iki ana şart şunlardır:

  • İsrail ile İlişkilerin Kesilmesi: "Soykırımcı İsrail devleti ile ticari ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi" talep edildi.
  • Kira Düşürme: Ev kiralarının yasayla yüzde 40 oranında düşürülmesi şartı da konuldu.

Mecliste yalnızca 4 milletvekili bulunan Podemos partisi, bu şartların uygulanabilmesi için destekçilerini 27 Ekim tarihine kadar oylamaya davet etti. Partinin, yalnızca bu iki talep ile bütçeye "evet" oyu vereceği, aksi takdirde bütçeye karşı çıkacağı ifade edildi.

Ione Belarra'nın Açıklamaları

Podemos lideri Ione Belarra, ülkenin en büyük sorunlarının yüksek kiralar ve konut sorunu olduğunu belirtirken, dış sorun olarak da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını gösterdi. Belarra, hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) önemli kararlarda etkili olduğunu, geçmişte de koalisyonun küçük ortağı Sumar'ın pasif kaldığını vurguladı.

Silah Ticaretine Yönelik Tartışmalar

Öte yandan, İspanya'da "İsrail ile silah ticareti" konusundaki tartışmalar artarken, Sumar partisinden Pablo Bustinduy, PSOE'den Savunma Bakanı Margarita Robles'e bir mektup yazarak, geçmişte imzalanan İsrail ile silah ticareti anlaşmalarının iptal edilmesini talep etti. Bustinduy, "Gazze'deki soykırımı durdurmak için çabalarımızı artırmalıyız" diyerek, “İsrail'e kapsamlı silah ambargosu uygulanmalı” ifadesini kullandı.

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