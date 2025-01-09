Polatlı'da Altyapı Çalışması Sırasında İki İşçi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti. Çalışma Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:36
Polatlı'da Altyapı Çalışması Sırasında İki İşçi Hayatını Kaybetti

Polatlı'daki Göçük Olayı Üzerine Müfettiş Görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayla ilgili müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır.

Bakanlığın Açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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