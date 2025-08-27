Polatlı'da Entegre Et Tesisi Açıldı — Gümen: 3 Yıllık Hayvancılık Desteklemesi Öngörülebilirlik Sağlıyor

Polatlı'da entegre et tesisinin açılışı: 3 yıllık destek modeli vurgusu

Bakan Yardımcısı Gümen'in değerlendirmesi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Polatlı'da gerçekleştirilen entegre et işleme ve kesim tesisi açılışında, "İlk defa 3 yıllık olarak açıklanan hayvancılık destekleme modeli, yetiştiricilerimizin öngörülebilirliğini artıran ve planlı üretimi destekleyen önemli bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

Tesisin önemi ve hedefleri

Gümen, modern, hijyenik ve izlenebilir tesislerin ülke hayvancılığı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Entegre tesisler üretim zincirine yeni bir soluk katarken vatandaşlarımıza güvenilir gıda sunuyor, bölge ekonomisine güç katıyor." dedi. Ayrıca, hayvancılıkta 2024-2028 yol haritası kapsamında üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve yeni destekleme modelinin eş zamanlı hayata geçirildiğini açıkladı.

Proje ve destekler

Gümen, kırmızı et üretiminin temel kaynağı olan besilik materyal ihtiyacını yerli üreticilerden karşılamaya yönelik olarak başlatılan "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin de bu kapsamda devam ettiğini vurguladı.

Tesis sahibinin açıklamaları ve kapasite

Tesis sahibi İbrahim Üstün, 20 yıldır hayalini kurdukları yatırımı 18 ayda tamamladıklarını belirtti. Üstün, tesisin 10 bin metrekare kapalı, 15 bin metrekare açık olmak üzere toplam 25 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu söyledi. Tesiste Avrupa standartlarında günlük 1000 büyükbaş ve 2000 küçükbaş hayvan işleme kapasitesi bulunduğunu belirten Üstün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Açılış töreni

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi, üretim hattı gezildi ve tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa katılan isimler

Programa; Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Konya Yunak Belediye Başkanı Lokman Günaltay, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

