DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.151.074,8 -0,42%

Polis Memurundan Kahramanlık: Taksiciyi Hayata Döndürdü

Ankara'da bir polis memuru, Heimlich manevrası ile taksicinin hayatını kurtardı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 18:08
Polis Memurundan Kahramanlık: Taksiciyi Hayata Döndürdü

Polis Memurunun Kahramanlığı

Ankara'nın Dikmen bölgesinde, bir polis memuru hayat kurtaran bir müdahalede bulundu. Olay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Pek çok hayat hikayesine tanıklık eden polis memuru Gökhan Dağkıran, nöbet tutarken bir taksinin yavaşladığını fark etti. Araçtan inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Dağkıran, hemen harekete geçti.

Acil Müdahale

Başlangıçta sürücünün sırtına vurarak müdahalede bulunan Dağkıran, olayın ciddiyetini anlayarak Heimlich manevrasına başvurmak zorunda kaldı. Bu uygulama sonuç verdi ve Bayraktar, kısa süre içinde rahat bir nefes almaya başladı.

Güvenlik Kamerası Kayıt Altında

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi, bu da memurun ne kadar dikkatli ve duyarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistin Özgürlük Platformu'ndan Gazze'ye Destek Gösterisi
2
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe: Şüpheli Tutuklandı
3
Samsun'da Trafik Kazası: Üç Yaralı
4
Marmaris'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Avusturya'da Liste Gaza Adayları Tanıtıldı
6
Konya'da Yol Kenarında Ceset Bulundu

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik