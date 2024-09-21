Polis Memurundan Kahramanlık: Taksiciyi Hayata Döndürdü

Polis Memurunun Kahramanlığı

Ankara'nın Dikmen bölgesinde, bir polis memuru hayat kurtaran bir müdahalede bulundu. Olay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Pek çok hayat hikayesine tanıklık eden polis memuru Gökhan Dağkıran, nöbet tutarken bir taksinin yavaşladığını fark etti. Araçtan inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Dağkıran, hemen harekete geçti.

Acil Müdahale

Başlangıçta sürücünün sırtına vurarak müdahalede bulunan Dağkıran, olayın ciddiyetini anlayarak Heimlich manevrasına başvurmak zorunda kaldı. Bu uygulama sonuç verdi ve Bayraktar, kısa süre içinde rahat bir nefes almaya başladı.

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi, bu da memurun ne kadar dikkatli ve duyarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.