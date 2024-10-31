Polis Memurunun Şehit Olduğu Kazada Sürücüye Hapis Cezası

Samsun'da Polis Memuru Şehit Oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde, polis memuru Mustafa Ata Traş'ın şehit olduğu bir kaza sonucunda, kazanın sanığı çekici sürücüsü H.C.D. mahkeme tarafından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada Taraflar Yer Aldı

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanık H.C.D, şehidin eşi Hatice Traş, yaralı olan polis memuru İsmail Eken ve diğer taraf avukatları katılım gösterdi.

Sanığın Savunması

Tutuksuz olarak yargılanan H.C.D., savunmasında "Olayın gerçekleşmesinden dolayı üzgünüm. Karşı tarafın hızlı olması olaya sebebiyet verdi. Beraatımı talep ediyorum." şeklinde ifade kullandı.

Mahkeme Kararını Verdi

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Olayın Detayları

Olay, 26 Mart 2023 tarihinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli olan polis memuru Mustafa Ata Traş'ın kullandığı motosiklet, YEDAŞ Kavşağı'nda H.C.D. yönetimindeki çekici ile çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan Traş, ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yer alan İsmail Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tutuklu sanık H.C.D., ilk duruşmaya katılmasına rağmen serbest bırakılmıştı.