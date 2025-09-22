Polonya Başbakanı Tusk: Gazze'de "korkunç şeyler" yaşanıyor

Tusk sorumluların hesap vereceğini söyledi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine ilişkin sorusuna Tusk, "Orada korkunç şeyler oluyor ve bundan sorumlu insanlar da bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." yanıtını verdi.

Tusk, yaşananların hiçbir açıklamasının olmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yıllardır ve çok tutarlı bir şekilde İsrail'in terörle mücadelesinde çıkarlarının savunucusu oldum ve olmaya devam edeceğim. Burada tartışılacak bir şey yok. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu çatışmanın başlangıcı İsrail sivil halkına karşı Hamas'ın işlediği suçtur."

Tusk, İran'ın, bazı Arap ülkelerinin ve teröristlerin baskısı altında İsrail'in yıllardır nasıl yaşadığını bildiklerini vurguladı ve Gazze'de yaşananların kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Başbakan, bunun İsrail'in imajını ve çabalarını zedelediğini belirterek, "Suçu adıyla anmak gerekir. Söylediğim gibi, çocukların öldürülmesi, sivil halkın aç bırakılması için hiçbir gerekçe olamaz. Hamas'ın bundan sorumlu ya da ortak sorumlu olduğunu biliyoruz, evet ama bu yine de İsrail'in Gazze'de yaptıklarını hiçbir şekilde meşru kılmaz."