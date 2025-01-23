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Polonya Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 16 Yaralı

Polonya'daki kömür ocağındaki patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 16 işçi hastaneye kaldırıldı, 9'unun durumu ağır.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:57
Polonya Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 16 Yaralı

Polonya'nın güneyinde bulunan bir kömür ocağında dün yaşanan patlama, 1 maden işçisinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, 850 metre derinlikteki ocakta meydana gelerek, metan gazının sıkışması sonucu gerçekleşti.

Patlama sonrasında yaralanan 16 maden işçisi, hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen bir işçi hayata veda etti. Yaralılardan 9'unun vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan müfettişler, yangının nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayın detaylarını ilerleyen günlerde açıklamayı planlıyor.

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