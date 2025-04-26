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Polonya, Türkiye ile Savunma Sanayisindeki İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Lang, Türkiye ile savunma sanayisinde işbirliğini artırma hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:51
Polonya, Türkiye ile Savunma Sanayisindeki İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Polonya, Türkiye ile Savunma Sanayisindeki İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesine hayran kaldığını belirtti. Lang, Polonya'nın Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirme hedefleri doğrultusunda, Türk şirketleriyle işbirliğini artırma arzusunda olduklarını dile getirdi.

Lang, Türk savunma sektöründeki gelişmelerin etkileyici olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesi inanılmaz. Gelecekte işbirliğimizi geliştirmek için savunma sanayisinin sağlam bir zemin olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Polonya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler

Büyükelçi Lang, Türkiye'nin Polonya için güvenilir bir müttefik ve dost olduğunu vurguladı. Her iki ülkenin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Lang, "Ticaret hacmimiz şu anda 12 milyar dolar. Bunu 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Lang, ekonomi, kültür ve güvenlik gibi alanlarda Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, Türk savunma sanayisinin gücüne olan inancını ifade ederek, Polonya’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında güvenlik konularına özel bir önem verdiklerini belirtti.

Gümrük Birliği Sürecine Destek

Lang, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarına destek vereceklerini sözlerine ekledi. "Polonya, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini en başından beri destekledi ve bu konuda gerçekten hevesliyiz" dedi.

Polonya'ya Ziyaret ve İnsan İlişkileri

Yarın, Türk basın mensuplarıyla birlikte Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini bildiren Lang, bu tür değişimlerin ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. "İnsanlar ülkeler arasındaki yaşayan köprülerdir" diyen Lang, Türk ve Polonyalı gazetecilerin karşılıklı ziyaretlerinin önemine vurgu yaptı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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