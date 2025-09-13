Polonya ve Romanya, Rus İHA Tehdidine Karşı Savaş Uçaklarını Havalandırdı

Polonya ve Romanya, Ukrayna yakınlarında görülen Rus İHA tehdidi üzerine F-16'lar dahil savaş uçaklarını görevlendirip hava savunmasını önceledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:33
Polonya ve Romanya, Ukrayna'da saldırı düzenleyen Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) tehdidi üzerine savaş uçaklarını faaliyete geçirerek sınır yakınlarındaki hava sahalarını sıkı gözetim altına aldı.

Polonya'da önlemler

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları aktardı: "Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde faaliyet gösteren Rus İHA'ların tehdidi nedeniyle, hava sahamızda Polonya ve müttefik uçaklarının önleyici operasyonları başlatıldı. Yer tabanlı hava savunma sistemleri en yüksek alarma geçirildi."

Tusk, daha sonra yaptığı paylaşımla, olağanüstü hal durumunun sona erdiğini belirterek, hava ile kara operasyonlarında görev alanlara teşekkür etti. Tusk, tetikte olmaya devam ettiklerini vurguladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Polonya'nın doğu sınırındaki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı görüldü.

Romanya'da tespit ve takip

Romanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasını gözetlemesi için 2 "F-16" savaş uçağını görevlendirdiğini bildirdi. Açıklamada, söz konusu savaş uçaklarının Romanya hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit ettiği ve bu İHA'nın 20 kilometre boyunca radardan kaybolana kadar takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "İHA yerleşim yerlerinin üzerinden uçmadı. Nüfusa yönelik bir tehdit oluşturmadı." ifadesine yer verildi. Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu ise X üzerinden, ülkesinin hava sahasını ihlal eden Rus İHA'sının tespit edildiğini belirtti ve Rusya'nın bu "düşüncesiz" tavrını kınadı: "NATO ile birlikte tetikte olmaya ve müttefik hava sahasının her karışını savunmaya hazırız."

Önceki ihlaller ve sınır tedbirleri

Polonya, 10 Eylül tarihinde Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

