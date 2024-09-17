Portekiz'deki Orman Yangınlarında Can Kaybı Arttı

Portekiz'deki Orman Yangınları Korkutuyor

Portekiz'in kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınları, can kaybını artırmaya devam ediyor. Son gelen raporlara göre, ölü sayısı 4'e yükselirken, 40 kişi de yaralandı.

Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

Portekiz hükümeti, geçtiğimiz günlerde Porto'nun güneyindeki Aveiro bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yangınların kontrol altına alınması için 15 Eylül tarihinde alarm durumu ilan etmişti. Bu alarm durumu, 19 Eylül gece yarısına kadar uzatıldı.

Aktif Yangın Noktaları ve Yaralılar

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu ile yerel yönetimlerin basına sağladığı bilgilere göre, ülkede yangınların aktif olduğu toplam 107 nokta bulunuyor. Bu zorlu koşullarla mücadele eden itfaiye ekiplerinin yaralananları arasında 33 kişinin itfaiyeci olduğu öğrenildi.

Uluslararası Yardım ve Gönüllü Destek

Yangın söndürme çalışmalarına, gönüllülerle birlikte 3 binden fazla kişi katılım gösterirken; karadan 880 araç ve havadan 19 uçak aktif olarak yangınla mücadele için destek veriyor. Portekiz, Avrupa Birliği'nden yardım talep etti ve ardından İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler yangın söndürme uçakları gönderdi.