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Portekiz Orman Yangınlarına Acil Yardım Çağrısı

Portekiz, kuzeyindeki yangınlar için Avrupa Birliği'nden acil destek talep etti. Yangınlar sivil halkı tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:04
Portekiz Orman Yangınlarına Acil Yardım Çağrısı

Portekiz Orman Yangınları ile Mücadele Ediyor

Portekiz hükümeti, kuzeydeki Porto kenti çevresindeki orman yangınlarına karşı Avrupa Birliği'nden yardım talep etti. Yetkililere göre, yangınların yayılması ve kırsal alanlardaki yüksek yangın riski nedeniyle ülke genelinde alarm durumu ilan edildi.

Yangınların Etkisi ve Alınan Önlemler

Sever do Vouga, Albergaria a Valha ve Aveiro gibi yerleşim alanlarında hafta sonundan bu yana devam eden yangınlar, sivil halkı tehdit etmeye başladı. Yangınların bazı yerlerde evlere sıçraması sebebiyle Brandao Gomez ve Cruzinha gibi küçük köylerde evler boşaltıldı. Ayrıca, bölgede bulunan okullar kapalı tutulmaya başlandı.

Çalışmalar ve İtfaiye Ekipleri

Aveiro bölgesinde, üç otoyol trafiğe kapatıldı ve yangın söndürme çalışmalarına 500'den fazla itfaiyeci katıldı. Bu ekipler, 160 kara aracı ve 4 uçak ile destekleniyor. Ancak, acı bir haber de var: Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye görevlisi, yemek molasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Portekiz hükümeti, Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirerek, yangınlarla mücadele için gerekli destek ve yardımların sağlanmasını bekliyor.

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