Powell: 50 baz puan indirim için "yaygın destek" yok — Fed 25 baz puan düşürdü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çektiklerini açıkladı. Powell, daha büyük bir indirim için ise "Bugün 50 baz puanlık bir indirim için hiç de yaygın bir destek yoktu" sözlerini kullandı.

İstihdam ve iş gücü piyasası

Powell, işsizlik oranının düşük kalmaya devam etse de yükseliş gösterdiğini, istihdam artışlarının yavaşladığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti. İş gücü büyümesindeki gerilemenin bir kısmının daha düşük göç ve daha düşük iş gücüne katılım kaynaklı olabileceğini, yine de iş gücü talebinin zayıfladığını ifade etti.

Powell, son dönemdeki istihdam yaratma hızının işsizlik oranını sabit tutmak için gerekli olan "başa baş" seviyenin altında göründüğünü söyledi ve ücret artışlarının yavaşlasa da hâlâ enflasyonun üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Enflasyon ve tarifeler

Fed Başkanı, enflasyonun son dönemde hızlandığını ancak hizmet sektöründe dezenflasyonun devam ettiğini aktardı. Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu yıl boyunca tarifelerle ilgili haberler nedeniyle yükseldiğini, uzun vadeli beklentilerin ise çoğunlukla %2 hedefiyle uyumlu kaldığını belirtti.

Powell, tarife etkileri konusunda makul bir temel senaryonun bu etkinin nispeten kısa süreli, tek seferlik bir fiyat artışı olacağı yönünde olduğunu, ancak daha kalıcı enflasyonist etkilerin de risk oluşturduğunu vurguladı.

Politika duruşu ve risk dengesi

"Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." Powell, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla risk dengesinin değiştiğini ve bu toplantıda daha nötr bir politika duruşuna doğru adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Powell, Banka'nın kararının olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konum sağladığını belirtti ve şu anda politikada hızlı değişiklik gerektiğini hissetmediğini aktardı.

Revizyonlar ve son değerlendirmeler

Powell, tarım dışı istihdam verisindeki 911 bin kişilik aşağı yönlü revizyonun bekledikleri gibi olduğunu söyledi. Daha zayıf iş gücü piyasası verilerinin erken indirimleri gerektirecek durumda olmadığını, kararları geleceğe bakarak aldıklarını ifade etti: "Hayatı dikiz aynasına değil, ön cama bakarak yaşamalıyız."

Powell, iş gücü piyasasının daha fazla zayıflamasını istemediklerini ve bu tür gelişmelere karşı dikkatli olacaklarını vurguladı.