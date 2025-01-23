DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,13 -0,03%
ALTIN
3.156,52 0,04%
BITCOIN
3.644.829,39 2,04%

POYD Başkanı Saatçioğlu'ndan Yangın Güvenliği İçin Kritik Uyarı

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, meslektaşlarına yangınlara karşı hazırlıklı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:45
POYD Başkanı Saatçioğlu'ndan Yangın Güvenliği İçin Kritik Uyarı

Yangın Güvenliği İçin Hazırlıklı Olmanın Önemi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, meslektaşlarına yangın güvenliği konusunda uyarıda bulunarak, "Resmi makamlar, itfaiye ve tur operatörleri tarafından yapılan rutin kontroller bizleri rehavete sürüklememeli. Kendi iç denetimlerimizi düzenli aralıklarla yaparak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz," dedi.

Yangın Felaketi Üzerine Vurgu

Saatçioğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın sonucunda duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangın güvenliğinin turizm sektörü için hayati bir mesele olduğunu belirtti.

Teknoloji ve İnsan Faktörü

Yangın güvenlik sistemlerinin insan faktörüyle birleştiğinde etkili olacağını ifade eden Saatçioğlu, "Sistemlerin düzenli olarak denetlenmesi ve bakımlarının zamanında yapılması büyük önem taşıyor. Rutin denetimlerin kayıt altına alınmasının amacı, geçmişi sorgulamak ve görevlendirdiğimiz ekiplerin işlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlamaktır," şeklinde konuştu.

Tatbikatların Önemi

Saatçioğlu, yangın anında hızlı müdahale ve doğru önlem almanın, etkili eğitimle mümkün olacağını vurgulayarak, tüm personelin yılda birkaç kez tatbikatlarla eğitilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yangınların her an meydana gelebileceğini belirten Saatçioğlu, çalışanların her daim bilinçli olmalarının önemine dikkat çekti.

Acil Durum Planları

Otel içinde kapsamlı bir acil durum planının hayati olduğunu ifade eden Saatçioğlu, "Otomatik yangın senaryolarında hangi adımların devreye gireceği tüm bölüm müdürleri ve personel tarafından bilinmelidir. Yeni işe başlayan personellere de yangın güvenliği ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yapılmalıdır," dedi.

Yangın Güvenliği Yatırımları

Saatçioğlu, yangın güvenliği yatırımlarının yalnızca otel altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, misafirler ve çalışanların güvenliğini de sağlaması gerektiğini vurguladı. Yangın felaketlerini önlemek için yasal gerekliliklerin yanı sıra insani sorumlulukların da yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu bağlamda Saatçioğlu, tüm meslektaşlarını yangın güvenliğine odaklanmaları, tesislerinde gerekli önlemleri titizlikle uygulamaları ve personel eğitimine öncelik vermeleri konusunda hassas olmaya çağırdı. "Unutmayalım ki yangının saati yoktur, her türlü modern teknolojiye sahip olsak da yangınlar her zaman olabilir. Önemli olan, bilgilendirmemizi ve bilinçli bir personel ile yangına hızlı müdahale edebilmemizdir. Felaketleri önlemek ve minimize etmek elimizde," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nedim Saban, Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi
2
CNN ve NBC, Trump'ın Göreve Başlamasının Ardından İşten Çıkarmalara Gidiyor
3
MSB: TSK'nın Suriye Görevine Devam Ediyor
4
Rutte: Ukrayna Yenilgisi NATO'ya Trilyonlarca İhtiyaç Duyurabilir
5
Bangladeş, Hasina Döneminde Çalınan Milyarlarca Dolar İçin ECB'den Destek İstedi
6
Bakırköy'de Özel Liseye Mermi İhalesi: 2 Gözaltı
7
Bakan Işıkhan'dan Kadın İstihdamını Destekleyen Açıklama

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor