POYD Başkanı Saatçioğlu'ndan Yangın Güvenliği İçin Kritik Uyarı

Yangın Güvenliği İçin Hazırlıklı Olmanın Önemi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, meslektaşlarına yangın güvenliği konusunda uyarıda bulunarak, "Resmi makamlar, itfaiye ve tur operatörleri tarafından yapılan rutin kontroller bizleri rehavete sürüklememeli. Kendi iç denetimlerimizi düzenli aralıklarla yaparak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz," dedi.

Yangın Felaketi Üzerine Vurgu

Saatçioğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın sonucunda duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangın güvenliğinin turizm sektörü için hayati bir mesele olduğunu belirtti.

Teknoloji ve İnsan Faktörü

Yangın güvenlik sistemlerinin insan faktörüyle birleştiğinde etkili olacağını ifade eden Saatçioğlu, "Sistemlerin düzenli olarak denetlenmesi ve bakımlarının zamanında yapılması büyük önem taşıyor. Rutin denetimlerin kayıt altına alınmasının amacı, geçmişi sorgulamak ve görevlendirdiğimiz ekiplerin işlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlamaktır," şeklinde konuştu.

Tatbikatların Önemi

Saatçioğlu, yangın anında hızlı müdahale ve doğru önlem almanın, etkili eğitimle mümkün olacağını vurgulayarak, tüm personelin yılda birkaç kez tatbikatlarla eğitilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yangınların her an meydana gelebileceğini belirten Saatçioğlu, çalışanların her daim bilinçli olmalarının önemine dikkat çekti.

Acil Durum Planları

Otel içinde kapsamlı bir acil durum planının hayati olduğunu ifade eden Saatçioğlu, "Otomatik yangın senaryolarında hangi adımların devreye gireceği tüm bölüm müdürleri ve personel tarafından bilinmelidir. Yeni işe başlayan personellere de yangın güvenliği ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yapılmalıdır," dedi.

Yangın Güvenliği Yatırımları

Saatçioğlu, yangın güvenliği yatırımlarının yalnızca otel altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, misafirler ve çalışanların güvenliğini de sağlaması gerektiğini vurguladı. Yangın felaketlerini önlemek için yasal gerekliliklerin yanı sıra insani sorumlulukların da yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu bağlamda Saatçioğlu, tüm meslektaşlarını yangın güvenliğine odaklanmaları, tesislerinde gerekli önlemleri titizlikle uygulamaları ve personel eğitimine öncelik vermeleri konusunda hassas olmaya çağırdı. "Unutmayalım ki yangının saati yoktur, her türlü modern teknolojiye sahip olsak da yangınlar her zaman olabilir. Önemli olan, bilgilendirmemizi ve bilinçli bir personel ile yangına hızlı müdahale edebilmemizdir. Felaketleri önlemek ve minimize etmek elimizde," ifadelerini kullandı.