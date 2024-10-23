Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a Altın Merkür Madalyası

Çekya'dan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi'ne Ödül

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Ticaret Odaları Birliği tarafından ödüllendirildi. Bağış, Türkiye ve Çekya arasındaki ticaretin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı, Altın Merkür Madalyası ile onurlandırıldı.

Ödül Töreni

Başkent Prag’daki tören, Ticaret Odaları Birliği'nin merkezinde gerçekleşti. Törende konuşan Zdenek Zajıcek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 6,5 milyar dolara çıkarılmasına yönelik Bağış’ın katkılarını vurguladı.

Büyükelçi Bağış'ın Mesajı

Büyükelçi Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konulan 5 milyar dolarlık ticaret hedefinin aşıldığını ifade etti. Ayrıca, başarıyla tamamladığı görevini vicdan rahatlığı ile devredeceğini belirtti.

Bağış, ikili ilişkilerin ve ticaretin daha da gelişmesi amacıyla, yeni Büyükelçi Metin Feyzioğlu ve diğer ekonomi temsilcilerine destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Törene Katılanlar

Törene, Prag Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Berat Demirci Cörüt ve Çek Cumhuriyeti Ticaret Odaları Birliği’nin yöneticileri de katıldı.

Çekya Ticaret Odaları Birliği tarafından Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a, Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik katkılarından ötürü, kurumun en üst nişanı olan "Altın Merkür Madalyası" takdim edildi. Madalyayı Çek Ticaret Odaları Birliği Başkanı Zdenek Zajıcek (sol.3), Bağış'a (sağ.3) taktim etti.

Çekya Ticaret Odaları Birliği tarafından Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a, Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik katkılarından ötürü, kurumun en üst nişanı olan "Altın Merkür Madalyası" takdim edildi. Madalyayı Çek Ticaret Odaları Birliği Başkanı Zdenek Zajıcek (sol.3), Bağış'a (sağ.3) taktim etti.