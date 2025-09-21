Prenses Akiko Mikasa'nın Türkiye Ziyareti: Şanlıurfa ve Göbeklitepe Öne Çıktı

Prenses Akiko Mikasa'nın Türkiye Ziyareti Şanlıurfa ve Göbeklitepe'yi Ön Plana Çıkardı

Ersoy: Japonya ile kültür ve turizm işbirliğimiz güçleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki bağları derinleştirdiğini vurguladı. Ersoy, ziyaretin özellikle Şanlıurfa turizmi için önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini ve ziyaretinin Türk-Japon dostluğunda özel bir yere sahip olduğunu aktardı.

Ersoy'un paylaşımında yer verdiği sözleri aynen şöyle:

"Japonya ile turizm ve kültür alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak."

Yüzlerce yıllık Türk-Japon dostluğunda bu ziyaretin önemine dikkat çeken Ersoy, Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından Şanlıurfa'ya geldiğini ve halkın sıcak misafirperverliğiyle ağırlandığını kaydetti.

Ersoy, ziyaret sırasında Prenses Akiko ile yapılan çalışmalar ve incelemelere ilişkin şunları paylaştı:

"Göbeklitepe'de ortaya çıkartılan 11 bin yıllık insan heykelini bizzat inceleyen Prenses Akiko ile Ayanlar Kazısı için ilk kazmayı birlikte vurduk. Harbetsuvan ve Karahantepe'yi de ziyaret eden Japon Prenses ve heyeti, Neolitik Çağ araştırmalarındaki ortaklığımızın derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Japonya ile turizm ve kültür alanındaki işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak. Mikasa ailesinin üç kuşaktır süren dostluğu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin daha da güçlenmesi için ilham verici bir zemin sunuyor."

Bakan Ersoy, paylaşımında davetlerini kabul edip ülkeyi ziyaret eden Altes Prensesi'ne teşekkür etti.