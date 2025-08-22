DOLAR
Pretorya'da Gösteri: Güney Afrika'dan İsrail'e Kömür Satışının Durdurulması Talebi

Pretorya'da PSA'nın düzenlediği gösteride, hükümetten İsrail'e kömür satışının durdurulması istendi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 03:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 03:30
Pretorya'da İsrail'e Kömür Satışı Protestosu

Pretorya'da Filistin Dayanışma İttifakı (PSA) öncülüğünde düzenlenen gösteride, hükümetten İsrail'e kömür satışını durdurma talebi yükseldi.

Eylem ve Talepler

Göstericiler, Pretorya'daki Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı ofisi önünde bir araya geldi. Katılımcılar, üzerinde "İsrail'e Güney Afrika kömürü yok", "soykırımcı İsrail'e kömür ihracatını yasaklayın" ve "soykırımı körüklemeyi bırakın" yazılı dövizler taşıdı ve hükümetten satışları durdurmasını talep etti.

Sendika Tepkisi

Güney Afrika Genel Sanayi İşçileri Sendikası (GIWUSA) Başkanı Mametlwe Sebei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıyan bir ülke olarak, soykırımı gerçekleştirmek için kullandığı endüstriyel askeri kompleksi ve elektrik şebekesini açık tutması için İsrail'e bir daha kömür veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'dan İsrail'e Kömür Satışı

Maden zengini Güney Afrika, dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret Veri Tabanı'na (Comtrade) göre, Güney Afrika 2024'te İsrail'e 73 milyon dolar değerinde kömür ihraç etti.

Uluslararası Başvuru

Öte yandan, Filistin davasının uluslararası savunucularından olan Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

