Pretorya Mahkemesi, Edgar Lungu'nun Naaşının İadesini Süresiz Erteledi

Pretorya Yüksek Mahkemesi, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'nun naaşının Zambiya'ya iadesini, aile ile hükümet arasındaki cenaze anlaşmazlığı çözülene dek teslim etmeme kararı aldı. Karar, devlet televizyonu SABC'nin haberine göre açıklandı.

Mahkemenin güncel kararı

Mahkeme, daha önce 8 Ağustos tarihinde verdiği ve naaşın resmi törenle Zambiya hükümetine teslim edilmesine ilişkin kararın, Lungu ailesinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu üzerine süresiz ertelendiğini bildirdi.

Aile ile hükümet arasındaki anlaşmazlığın ayrıntıları

Eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti. Zambiya hükümeti, Lungu için resmi bir cenaze töreni düzenlemek istedi ancak Lungu'nun ailesi, merhumun vasiyetini gerekçe göstererek buna karşı çıktı.

Ailenin iddiasına göre Lungu, vasiyetinde en büyük siyasi rakibi ve halefi olan mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın cenazeye katılmasını istememişti. Bu nedenle aile, naaşın Zambiya'ya nakline izin vermeyerek Johannesburg'da özel bir cenaze töreni düzenleme kararı aldı.

Zambiya hükümeti, özel töreni durdurmak için Güney Afrika mahkemesine başvurdu. Pretorya Yüksek Mahkemesi, hükümet ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreni yapılamayacağına hükmetmişti. Aile, mahkemenin 8 Ağustos tarihli teslim kararını temyiz ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu; bu başvuru üzerine naaşın iadesi süresiz olarak ertelendi.

Sonuç olarak, naaşın akıbeti, tarafların Anayasa Mahkemesi'ndeki başvurusunun sonucuna göre belirlenecek.