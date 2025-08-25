Prevot: İsrail'e Yaptırım Olmazsa Hükümeti Engelleyebilirim

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'tan sert uyarı ve somut adım vaatleri

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İsrail'e yaptırım uygulanmaması ve Filistin’in tanınmaması durumunda hükümetin çalışmalarını engelleme seçeneğini değerlendirebileceğini söyledi.

Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesine verdiği röportajda Gazze’deki durum ve İsrail ile ilişkiler konusundaki duruşunu anlatan Prevot, 27 Ağustostaki kabine toplantısında İsrail’e karşı sert bir tavrın gündeme geleceğini belirtti ve “Benim için bu çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Prevot, koalisyon içindeki iktidar partisi N-VA ve MR partilerinin muhalefetini aşmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, Filistin’i tanımanın ve İsrail’e yaptırım uygulamanın yasal bir yükümlülük olduğunu savundu.

Bununla birlikte Prevot, Belçika’nın 22 Eylülde New York’ta başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin’i tanımak için Fransız-Arap girişimine katılacağını belirtti ve “İki devletli bir çözümden yana değil miyiz? Bunun için iki devlete ihtiyacımız var.” dedi.

Prevot, Avrupa’nın Rusya’ya karşı birlik olduğuna dair değerlendirmeyi gündeme getirerek, “(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in yaptıklarına karşı Avrupa ile birlik içinde değil miyiz? Ancak bu, Rusya'nın var olma hakkı olmadığına inandığımız anlamına gelmez.” yorumunu paylaştı.

Prevot, Filistin’i tanımak için acele edilmesi gerektiğini savunarak, “Filistin yakında yok olabilir. Belçika'nın Filistin'i tanımayan küçük ülkeler kulübüne katılmasını hayal edemiyorum.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Arap Birliği destekli Fransız-Arap belgesini imzalamak için 5 Eylüle kadar süreleri olduğunu ve bu belgenin iki devletli çözüme giden yolu açtığını belirtti.

Koalisyon ortaklarını ikna etmek için somut öneriler içeren bir teklif hazırladığını söyleyen Prevot, teklifinde en aşırı görüşlü iki İsrailli bakanın (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) ülkeye girişinin yasaklanması gibi önlemler ile işgal altındaki topraklardan gelen ürünlerin nasıl engellenebileceğinin araştırılmasının da yer aldığını açıkladı.

Prevot, ayrıca “İsrail konusunda daha sert adımlar atılmazsa, hükümet çalışmalarını bloke etme seçeneğini dışlamıyorum.” uyarısında bulundu.

Bunun yanında Belçika hava sahası üzerinden İsrail’e silah transferini yasaklayan bir kararı kesinleştirmek üzere olduklarını duyuran Prevot, “İsrail hükümeti uluslararası hukuk ihlalleri listesini genişletmeye devam ediyor. Bu yüzden duruşumuzu daha da sıkılaştırmalıyız.” sözleriyle gerekçesini aktardı.

Belçika'da koalisyon içi görüş ayrılıkları

Belçika, 7 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası alanda İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik sert tepkiler gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Geçen seneki seçimlerin ardından şubat ayında kurulan koalisyon hükümetinde ise İsrail'e karşı izlenecek tutum konusunda henüz ortak bir görüş oluşmadı.

Koalisyon ortaklarından CD&V, Les Engages ve Vooruit partileri hükümeti Filistin’i tanımaya, İsrail’e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika’ya girişini yasaklamaya çağırırken, diğer ortaklar olan N-VA ve MR ise tanıma koşullarının karşılanmadığını ve yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.

Prevot’un kabineye sunacağı teklif ve koalisyon içindeki müzakere süreci, Belçika’nın dış politika duruşunu belirlemede kritik rol oynayacak.