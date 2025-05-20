DOLAR
38,8 0,02%
EURO
43,83 -0,01%
ALTIN
4.113,1 -0,11%
BITCOIN
4.143.749,74 0,1%

Priştine Sokakları Çöp Yığınlarıyla Dolduruldu: Grev Devam Ediyor

Priştine'de, çöp toplama grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. İşçi maaşları ve atık yönetimi sorunları gündemde.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:43
Priştine Sokakları Çöp Yığınlarıyla Dolduruldu: Grev Devam Ediyor

Priştine'de Çöp Grevi: Sokaklar Çöp Yığınlarıyla Dolu

Kosova'nın başkenti Priştine'de, atık yönetimi konusunda belediye ile çöp toplamadan sorumlu şirket arasındaki anlaşmazlıklar, şehri çöp yığınlarıyla kapladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan grev, şehirde ciddi bir temizlik sorunu oluşturdu.

Grev Nedenleri ve Çöp Yönetim Sorunları

Şehirde çöp toplama işine bakan tek şirket olan Pastrimi'nin çalışanları, Priştine Belediyesinin yaklaşık 2,7 milyon avro tutarındaki borcunu ödememesi sonucu iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Çalışanlar, bu borcun ödenmemesi nedeniyle maaşlarının ve çöp kamyonları için yakıt teminlerinin tehlikeye girdiğini belirtti.

Belediye yetkilileri ise böyle bir borcun bulunmadığını savunarak taraflar arasındaki sorunun çözümü için anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Grevin etkileri nedeniyle Priştine sokaklarında özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde çöp yığınları oluştu.

Yetkililerin Açıklamaları

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pastrimi şirketinin kötü yönetildiğini ve bu durumun çalışanlar ve şehir için sorun yarattığını ifade etti. Rama, "Priştine Belediyesi, diğer hissedar belediyeler ile koordineli bir şekilde şirketi istikrara kavuşturmak için adımlar atacaktır" dedi.

Ayrıca, Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, mevcut durumda atıkların uygun şekilde yönetilmemesi halinde halk sağlığı açısından ciddi risklerin doğabileceğini vurguladı ve hastalıkların yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Priştine Savcılığı da mevcut durumla ilgili kanıt toplamaları için polise yetki verildiğini açıkladı. Geçtiğimiz şubat ayında atık yönetimi konusundaki olumsuzluklar nedeniyle olağanüstü hal kararı alınmıştı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, atık yönetimi konusunda belediye ile çöp toplamadan sorumlu...

Kosova'nın başkenti Priştine'de, atık yönetimi konusunda belediye ile çöp toplamadan sorumlu şirket arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlayan grev dolayısıyla sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, atık yönetimi konusunda belediye ile çöp toplamadan sorumlu...

Kosova'nın başkenti Priştine'de, atık yönetimi konusunda belediye ile çöp toplamadan sorumlu şirket arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlayan grev dolayısıyla sokaklarda çöp yığınları oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu
3
Pelin Kaya, Ölümünün 2. Yılında Malta'da Anıldı
4
Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Yapıldı
5
İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
İTÜ'de Sergilenen Elde Örülen Dev Türk Bayrağı
7
Mısır'da YEE Destekli 'Empower Her Çağdaş Sanat Fuarı' Başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!