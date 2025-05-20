Priştine Sokakları Çöp Yığınlarıyla Dolduruldu: Grev Devam Ediyor

Priştine'de Çöp Grevi: Sokaklar Çöp Yığınlarıyla Dolu

Kosova'nın başkenti Priştine'de, atık yönetimi konusunda belediye ile çöp toplamadan sorumlu şirket arasındaki anlaşmazlıklar, şehri çöp yığınlarıyla kapladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan grev, şehirde ciddi bir temizlik sorunu oluşturdu.

Grev Nedenleri ve Çöp Yönetim Sorunları

Şehirde çöp toplama işine bakan tek şirket olan Pastrimi'nin çalışanları, Priştine Belediyesinin yaklaşık 2,7 milyon avro tutarındaki borcunu ödememesi sonucu iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Çalışanlar, bu borcun ödenmemesi nedeniyle maaşlarının ve çöp kamyonları için yakıt teminlerinin tehlikeye girdiğini belirtti.

Belediye yetkilileri ise böyle bir borcun bulunmadığını savunarak taraflar arasındaki sorunun çözümü için anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Grevin etkileri nedeniyle Priştine sokaklarında özellikle çöp konteynerlerinin çevresinde çöp yığınları oluştu.

Yetkililerin Açıklamaları

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pastrimi şirketinin kötü yönetildiğini ve bu durumun çalışanlar ve şehir için sorun yarattığını ifade etti. Rama, "Priştine Belediyesi, diğer hissedar belediyeler ile koordineli bir şekilde şirketi istikrara kavuşturmak için adımlar atacaktır" dedi.

Ayrıca, Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, mevcut durumda atıkların uygun şekilde yönetilmemesi halinde halk sağlığı açısından ciddi risklerin doğabileceğini vurguladı ve hastalıkların yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Priştine Savcılığı da mevcut durumla ilgili kanıt toplamaları için polise yetki verildiğini açıkladı. Geçtiğimiz şubat ayında atık yönetimi konusundaki olumsuzluklar nedeniyle olağanüstü hal kararı alınmıştı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, atık yönetimi konusunda belediye ile çöp toplamadan sorumlu şirket arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlayan grev dolayısıyla sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, atık yönetimi konusunda belediye ile çöp toplamadan sorumlu şirket arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlayan grev dolayısıyla sokaklarda çöp yığınları oluştu.