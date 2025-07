Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın 'Kayıp Elçi' Esseri, Anvers'te Sergileniyor

Belçika'da 'Kayıp Elçi' Sergisi Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Albayrak’ın 'Kayıp Elçi/Lost Ambassador' adlı eseri, Belçika'nın Anvers şehrinde düzenlenen 'Art on Billboards' (Reklam Panolarında Sanat) temalı Bienal kapsamında kamusal alanda sergileniyor. Eser, tarihi Anvers Garı'nın yanındaki bir panoda yer alıyor ve 28 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Onboards Biennale 25 Açılışı

19 Temmuz’da Anvers Çağdaş Sanat Müzesi'nde resmi açılışı yapılan 'Onboards Biennale 25', 100 eserle açık hava sergisi olarak halkla buluştu. Bienal, sanat eserlerini kamusal alanda sergileyerek sanatın günlük yaşamda daha fazla yer edinmesini amaçlıyor.

Eserin Seçimleri ve Sergilenmesi

Prof. Dr. Albayrak'ın 'Kayıp Elçi' adlı eserinin bir edisyonu, Edinburgh Üniversitesi, New York Modern Sanat Müzesi, Anvers Çağdaş Sanat Müzesi ve bir sanat yayınevi tarafından jüri olarak seçilmiş 100 çağdaş sanat eseri arasında yer aldı. Eser, farklı mimari stillerin bir arada bulunduğu tarihi Anvers Garı'nın etrafındaki bir panoda sergileniyor.

Sanatın Kamusal Alanlarda Yer Edinmesi

2007 yılından beri düzenlenen Bienal, kamusal reklam panolarını sanatla izleyiciler arasında bir etkileşim alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Anvers sokaklarında yer alan eserler, yoldan geçen insanlar için bir 'sanatla karşılaşma mekanı' oluşturmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın Sanat Kariyeri

Paris ve New York gibi birçok şehirde düzenlenen etkinliklerde yer alan Albayrak, 2013 yılında Cite Des Arts'ta misafir sanatçı olarak çalıştı. New York'taki School of Visual Arts tarafından davet edilen Albayrak, 2016'da 'Anemotaxis' adlı solo sergi düzenledi. Eserleri ayrıca, İstanbul Modern ve Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi gibi önemli yerlerde sergilendi.

Ödülleri ve Akademik Görevleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 4 kez başarı ödülü alan Albayrak, yurtiçinde ve yurtdışında birçok üniversitede sanat ve dijital medya konularında dersler vermekte. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler ve konferanslar vermeye devam etmektedir.

