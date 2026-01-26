Prof. Dr. Ayşe Güler: Rahim Ağzı Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Prof. Dr. Ayşe Güler, rahim ağzı kanserinin sık belirti vermeyebileceğini, düzenli tarama, smear ve HPV testi ile erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:47
Prof. Dr. Ayşe Güler: Rahim Ağzı Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Prof. Dr. Ayşe Güler: Rahim Ağzı Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Güler, rahim ağzı kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti ve erken teşhisin önemini vurguladı.

Uyarılar ve belirtiler

Prof. Dr. Güler, modern tıbbın sunduğu imkanlarla rahim ağzı kanserinin "korkulu bir rüya" olmaktan çıktığını belirterek, "Biz bu hastalığı henüz oluşmadan yakalayabiliyoruz. Ancak bunun tek bir şartı var, ertelememek." dedi.

Güler, kadınların kendini iyi hissetmesinin her zaman sağlık göstergesi olmayabileceğini, çünkü rahim ağzı kanserinin özellikle erken evrede belirti göstermeyebileceğini söyledi. "Adet dönemleri dışında görülen düzensiz kanamalar, cinsel ilişki sonrası kanama veya ağrı, alışılmışın dışında ve kötü kokulu akıntılar ile geçmeyen kasık ağrıları" en önemli uyarıcı işaretlerdir. Bu belirtilerden biri bile varsa, beklemek yerine mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Unutmayın, bu belirtiler her zaman kanser demek değildir, ancak kontrol altında olmak hayat kurtarır.

Tarama ve korunma

Prof. Dr. Güler, düzenli tarama testleri ve HPV aşısının hastalıktan korunmada kritik rol oynadığını belirtti. Smear testi ve HPV testinin kanser oluşmadan önceki hücresel değişimleri dahi gösterebildiğini, böylece hastalık ortaya çıkmadan önlem almanın mümkün olduğunu ifade etti.

Güler, tarama programlarıyla birlikte değerlendirildiğinde hastalığın görülme riskinin ciddi ölçüde azaldığını söyledi.

Çağrı

Prof. Dr. Ayşe Güler son olarak, "Sessizce ilerleyen bu süreci, modern tıbbın gücüyle durdurmak elimizde. Kendinize bir iyilik yapın ve sağlığınızı şansa bırakmayın" diyerek kadınları düzenli kontroller konusunda uyardı.

PROF. DR. GÜLER KADINLARI UYARDI

PROF. DR. GÜLER KADINLARI UYARDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de KETEM Servisleriyle Kadınlara Ücretsiz Kanser Taraması
2
Sürüden Ayrılan Penguen Viral Oldu: Belediyelerden Gülümseten Paylaşımlar
3
Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı
4
MSÜ 2026 Başvuruları İçin Son 3 Gün: 29 Ocak'a Kadar
5
Wadephul’un Letonya ve İsveç Ziyareti Buzlanma Nedeniyle Aksadı
6
Adem Şahin Yeniden Başkan: Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda Güven Tazeledi
7
Muğla'da Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları