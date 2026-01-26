Prof. Dr. Ayşe Güler: Rahim Ağzı Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Güler, rahim ağzı kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti ve erken teşhisin önemini vurguladı.

Uyarılar ve belirtiler

Prof. Dr. Güler, modern tıbbın sunduğu imkanlarla rahim ağzı kanserinin "korkulu bir rüya" olmaktan çıktığını belirterek, "Biz bu hastalığı henüz oluşmadan yakalayabiliyoruz. Ancak bunun tek bir şartı var, ertelememek." dedi.

Güler, kadınların kendini iyi hissetmesinin her zaman sağlık göstergesi olmayabileceğini, çünkü rahim ağzı kanserinin özellikle erken evrede belirti göstermeyebileceğini söyledi. "Adet dönemleri dışında görülen düzensiz kanamalar, cinsel ilişki sonrası kanama veya ağrı, alışılmışın dışında ve kötü kokulu akıntılar ile geçmeyen kasık ağrıları" en önemli uyarıcı işaretlerdir. Bu belirtilerden biri bile varsa, beklemek yerine mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Unutmayın, bu belirtiler her zaman kanser demek değildir, ancak kontrol altında olmak hayat kurtarır.

Tarama ve korunma

Prof. Dr. Güler, düzenli tarama testleri ve HPV aşısının hastalıktan korunmada kritik rol oynadığını belirtti. Smear testi ve HPV testinin kanser oluşmadan önceki hücresel değişimleri dahi gösterebildiğini, böylece hastalık ortaya çıkmadan önlem almanın mümkün olduğunu ifade etti.

Güler, tarama programlarıyla birlikte değerlendirildiğinde hastalığın görülme riskinin ciddi ölçüde azaldığını söyledi.

Çağrı

Prof. Dr. Ayşe Güler son olarak, "Sessizce ilerleyen bu süreci, modern tıbbın gücüyle durdurmak elimizde. Kendinize bir iyilik yapın ve sağlığınızı şansa bırakmayın" diyerek kadınları düzenli kontroller konusunda uyardı.

