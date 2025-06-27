Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Vizyonu: Bilim Diplomasisi ve Gençlere İlham

Bilim dünyasının duayenlerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam bilim tarihine olan katkılarıyla hâlâ tartışma konusu. Frankfurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrettin Güldütuna, Sezgin’in 38 yıllık tecrübesini paylaşarak, onun hedefinin İslam dünyasında bir diriliş sağlamak ve gençleri Batı kompleksinden kurtarmak olduğunu vurguladı.

Güldütuna, Fuat Hoca’nın gençlerin kendi kültürlerine güvenmelerini sağlamak istediğine dikkat çekerek, “Fuat Hoca, ahlaki bir şekilde girişilecek işleri engelleyemeyeceğine inanıyordu. Bu, genç bireylerin büyük adımlarla ilerleyebileceğine olan güveniydi.” dedi.

Bilim dünyasında Fuat Sezgin’in eserlerine karşı bir sessizlik olduğunu belirten Güldütuna, Avrupa’da onun eserlerine karşı yanlışlıklar bulmaya çalışan bir grup oluştuğunu ifade etti. “Fuat Hoca büyük bir eser yarattı ve ilim dünyası ona karşı bir şey üretemiyor. Ancak Batı içinde bunu çürütmek isteyen güçler mevcut.” şeklinde konuştu.

Güldütuna, Fuat Sezgin’in manevi yönünün de büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Onun örneği, zorluklarla dolu hayatına rağmen hep sebat etti ve bizim için büyük bir model.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Nihal Fırat Özdemir, Sezgin’i uluslararası bir bilim diplomasisi uzmanı olarak tanıtmak istediklerini dile getirdi. “O, köklerimiz ve medeniyetimiz adına köprüler kurmaya çalıştı.” diyen Özdemir, Sezgin’in iki büyük hedefi olduğunu belirtti: “Birincisi, bilim tarihini uluslararası alanda tanıtmak; ikincisi ise kendi insanımızın bu alana ilgisini artırmak.”

Özdemir, Fuat Hoca’nın çalışma alanına olan tutkusunun ve aşkının asla azalmadığını vurguladı. “Onun işaret ettiği alana dikkat kesilsek, gençler de bu alanda çalışacak.” dedi.

Bilim tarihçisi ve Katar Milli Kütüphanesi Uzmanı Dr. Hüseyin Şen, Fuat Sezgin’in eserlerine olan ilginin dünya genelinde yaygın olduğunu ifade ederek, “Arjantin’deki bir akademisyen bile onun eserini bilir. Bu, akademisyenlik adına büyük bir başarı.” dedi.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim dünyasına yaptığı katkılar ve gençlere ilham veren vizyonu, akademisyenler tarafından derin bir takdirle karşılanıyor. Onun mirası, tüm insanlığa örnek teşkil ediyor.

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan ve 2018'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayına hazırlanan "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtım programı ve paneline katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Nihal Fırat Özdemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan ve 2018'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayına hazırlanan "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtım programı ve paneline katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Nihal Fırat Özdemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.