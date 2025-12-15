Prof. Dr. Gökhan Altunbaş ANKA’da: Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Kardiyoloji Güçleniyor

Prof. Dr. Gökhan Altunbaş ANKA’da

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi bünyesine önemli bir isim katıldı. Prof. Dr. Gökhan Altunbaş, hastanede hasta kabulüne başladı ve bölgedeki kardiyoloji hizmetlerine katkı sunacak.

Hizmet Alanları

Prof. Dr. Altunbaş, girişimsel kardiyoloji başta olmak üzere kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde geniş bir uzmanlık alanına sahip. Koroner anjiyografi ve stent tedavileri, zorlu damar girişimleri, ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve kolesterol yönetimi gibi alanlarda hizmet verecek.

Ayrıca, açık kalp ameliyatı gerektirmeyen yapısal kalp hastalıkları tedavileri, TAVI (ameliyatsız aort kapak değişimi), kalp pili ve ritim cihazı uygulamaları, sporcu kalp sağlığı ve kadınlara özel kardiyolojik takipler de Prof. Dr. Altunbaş’ın ilgi alanları arasında yer alıyor.

Akademik ve Klinik Geçmiş

Akademik kariyerine Gaziantep Üniversitesi’nde başlayan Prof. Dr. Gökhan Altunbaş, tıpta uzmanlık eğitimini Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde tamamladı. 2015 yılında yardımcı doçent, 2020 yılında ise profesör unvanını aldı. Uzun yıllara dayanan klinik ve akademik deneyimi dikkat çekiyor.

Hastane Yetkililerinin Açıklaması

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yetkilileri, Prof. Dr. Gökhan Altunbaş’ın hasta kabulüne başlamasıyla birlikte kardiyoloji alanındaki sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini ve bölge halkına ileri tanı ve tedavi imkanları sunmayı hedeflediklerini belirtti.

