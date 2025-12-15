DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Prof. Dr. Gökhan Altunbaş ANKA’da: Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Kardiyoloji Güçleniyor

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Altunbaş, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı; girişimsel kardiyoloji, TAVI, ritim cihazları ve sporcu kalp sağlığı hizmetleri verecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:41
Prof. Dr. Gökhan Altunbaş ANKA’da: Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Kardiyoloji Güçleniyor

Prof. Dr. Gökhan Altunbaş ANKA’da

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi bünyesine önemli bir isim katıldı. Prof. Dr. Gökhan Altunbaş, hastanede hasta kabulüne başladı ve bölgedeki kardiyoloji hizmetlerine katkı sunacak.

Hizmet Alanları

Prof. Dr. Altunbaş, girişimsel kardiyoloji başta olmak üzere kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde geniş bir uzmanlık alanına sahip. Koroner anjiyografi ve stent tedavileri, zorlu damar girişimleri, ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve kolesterol yönetimi gibi alanlarda hizmet verecek.

Ayrıca, açık kalp ameliyatı gerektirmeyen yapısal kalp hastalıkları tedavileri, TAVI (ameliyatsız aort kapak değişimi), kalp pili ve ritim cihazı uygulamaları, sporcu kalp sağlığı ve kadınlara özel kardiyolojik takipler de Prof. Dr. Altunbaş’ın ilgi alanları arasında yer alıyor.

Akademik ve Klinik Geçmiş

Akademik kariyerine Gaziantep Üniversitesi’nde başlayan Prof. Dr. Gökhan Altunbaş, tıpta uzmanlık eğitimini Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde tamamladı. 2015 yılında yardımcı doçent, 2020 yılında ise profesör unvanını aldı. Uzun yıllara dayanan klinik ve akademik deneyimi dikkat çekiyor.

Hastane Yetkililerinin Açıklaması

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yetkilileri, Prof. Dr. Gökhan Altunbaş’ın hasta kabulüne başlamasıyla birlikte kardiyoloji alanındaki sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini ve bölge halkına ileri tanı ve tedavi imkanları sunmayı hedeflediklerini belirtti.

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ’NDE KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. GÖKHAN ALTUNBAŞ HASTA KABULÜNE...

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ’NDE KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. GÖKHAN ALTUNBAŞ HASTA KABULÜNE BAŞLADI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Şampiyon Motosikletçi Özgür Çapacı, Bayındır'da Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
7
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri