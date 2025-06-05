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Prof. Dr. İsmail Karaçam'ın Cenazesi Defnedildi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Karaçam son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 15:06
Prof. Dr. İsmail Karaçam'ın Cenazesi Defnedildi

Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Karaçam, İslam ilmi alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalarıyla hatıralarda yaşamaya devam edecek. 89 yaşında hayatını kaybeden Karaçam, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni

Prof. Dr. Karaçam için Sahrayıcedit Camisi'nde öğle vaktinde bir cenaze töreni düzenlendi. Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini uzun yıllar sürdüren Karaçam, Kr'an-ı Kerim ile ilgili kaleme aldığı eserlerle tanınıyordu.

Törende, Karaçam'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, helallik alınması ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazda Karaçam'ın aile bireyleri, akademisyen dostları ve öğrencileri de yer aldı.

Defin İşlemi

Cenaze namazının ardından Karaçam'ın naaşı, Sahrayıcedit Mezarlığı'nda defnedildi. Hem ailesinin hem de kendisini tanıyanların gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Karaçam, İslam ilmi camiasında büyük bir boşluk bırakmıştır.

İslam ilmi alanında önemli çalışmalara imza atan Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi...

İslam ilmi alanında önemli çalışmalara imza atan Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Karaçam için Sahrayıcedit Camisi'nde öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi.

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