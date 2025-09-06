Prof. Dr. Mehmet Emin Okur Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Okur, yeni rektör olarak göreve başladı.

Özgeçmişi

Mehmet Emin Okur, İstanbul'da 1970'te doğdu. Lisans eğitimini 1992'de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 1995'te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001'de doktora derecesini aldı.

1993'ten bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde akademik görev yapan Okur, 2016'da doçent, 2021'de profesör unvanını aldı. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürüttü ve Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu.

Akademik çalışmaları kapsamında 60'tan fazla lisansüstü tez yöneten Okur, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında ders verdi. Çok sayıda uluslararası kitap ve makale ile bilim dünyasına katkı sağladı.

Akademik kimliğinin yanı sıra reel sektörde de aktif rol oynayan Okur, yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ile yönetici yetiştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Yaklaşık 15'e yakın sivil toplum kuruluşunda kurucu veya yöneticilik yaptı.

2011-2013 döneminde SETA'da, 2019'dan itibaren ise İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yapan Okur, 2013'ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdürüyor.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Marmara Üniversitesi rektörlüğünde yeni döneme başladı.