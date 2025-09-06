DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.524,15 0,7%

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:39
Prof. Dr. Mehmet Emin Okur Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Okur, yeni rektör olarak göreve başladı.

Özgeçmişi

Mehmet Emin Okur, İstanbul'da 1970'te doğdu. Lisans eğitimini 1992'de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 1995'te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001'de doktora derecesini aldı.

1993'ten bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde akademik görev yapan Okur, 2016'da doçent, 2021'de profesör unvanını aldı. 2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürüttü ve Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu.

Akademik çalışmaları kapsamında 60'tan fazla lisansüstü tez yöneten Okur, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında ders verdi. Çok sayıda uluslararası kitap ve makale ile bilim dünyasına katkı sağladı.

Akademik kimliğinin yanı sıra reel sektörde de aktif rol oynayan Okur, yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ile yönetici yetiştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Yaklaşık 15'e yakın sivil toplum kuruluşunda kurucu veya yöneticilik yaptı.

2011-2013 döneminde SETA'da, 2019'dan itibaren ise İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yapan Okur, 2013'ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdürüyor.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Marmara Üniversitesi rektörlüğünde yeni döneme başladı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 6 Eylül 2025 | Bakan Ziyaretleri, TEKNOFEST ve Spor Programı
2
Bedr Abdulati'den Trump'a Çağrı: Gazze'de Ateşkes Zamanı
3
Arnavutköy'de 2 Motosikletin Otomobile Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında
4
Musa Kulaklıkaya Dışişleri Bakan Yardımcılığına Atandı
5
CHP 21 Eylül 2025'te Olağanüstü Kurultay Kararı: Gül Çiftci'den Açıklama
6
Trump İmzayı Attı: Savunma Bakanlığı 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değişiyor
7
Hırvatistan'da 'Ayasofya Fotoğrafları' Sergisi Sisak'ta Açıldı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire