Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Atandı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı; atama Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:44
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı. Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özgeçmişi

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi (İngiltere)nden doktora derecesini aldı.

İnci, 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent olan İnci, 1996'da doçentliğe yükseltildi.

1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi (Japonya)'na konuk araştırmacı olarak çalışma gerçekleştirdi. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı ve üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olarak atanan İnci, 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yaptı. Ayrıca Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi (İngiltere) gibi kurumlarda konuk profesör olarak bulundu.

Prof. Dr. İnci'nin çalışma alanları arasında fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi ve kuantum kriptografisi yer alıyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında iki uluslararası patente sahiptir.

