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Prof. Dr. Mücteba İlgürel Hayatını Kaybetti

Türk Tarih Kurumu üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi Balıkesir'de toprağa verilecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:59
Prof. Dr. Mücteba İlgürel Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in Vefatı

Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi olan Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendisi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün kurucusu olarak tanınmaktadır.

Cenaze Töreni Bilgisi

İlgürel için, Balıkesir’de bulunan Zağanos Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Ardından merhum akademisyenin cenazesi defnedilecektir.

Türk Tarih Kurumu'ndan Taziye Mesajı

TTK, İlgürel’in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuzun Şeref Üyelerinden Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Tarihine Adanmış Bir Ömür

Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 9 Eylül 1939'da Balıkesir’de doğdu. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde devam etti. 1965 yılında asistan olarak akademik kariyerine başladı.

1970’te doktora tezini tamamlayan İlgürel, 1976 yılında Abaza Hasan Paşa İsyanı konulu teziyle doçent unvanı aldı. 1982 yılında profesör unvanını elde eden İlgürel, aynı yıl Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nün kurucu bölüm başkanı oldu.

Pek çok değerli tarihçiye rehberlik eden İlgürel, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinin danışmanlığını üstlenmiş, birçok makale ve bildiri kaleme almıştır.

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